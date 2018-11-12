Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone, ускоряющее интернет





DNS-сервер «1.1.1.1» был запущен в апреле 2018 года, однако на территории России новое приложение частично не функционировало, а сейчас разработчики скорректировали ситуацию. Для того чтобы пользователи могли с ним полноценно работать, необходимо скачать и установить на смартфоны приложение под наименованием 1.1.1 Fastest Internet.С целью ускорить работу интернета необходимо включить приложение на устройстве и открыть разрешение для VPN. Спустя десять секунд работа интернета значительно ускорится.