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Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone, ускоряющее интернет

Сервис CloudFlare в текущем году запустил свой DNS-сервер «1.1.1.1». Благодаря этому приложению для iPhone доступ к ресурсам через интернет существенно ускорился.

Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone, ускоряющее интернет

DNS-сервер «1.1.1.1» был запущен в апреле 2018 года, однако на территории России новое приложение частично не функционировало, а сейчас разработчики скорректировали ситуацию. Для того чтобы пользователи могли с ним полноценно работать, необходимо скачать и установить на смартфоны приложение под наименованием 1.1.1 Fastest Internet.

С целью ускорить работу интернета необходимо включить приложение на устройстве и открыть разрешение для VPN. Спустя десять секунд работа интернета значительно ускорится.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 12:00

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