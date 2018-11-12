АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В супермаркетах Австралии женщина из мести прятала швейные иглы в клубнику
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Поклонники подозревают у Эвелины Бледанс проблемы с беременностью

Эвелина Бледанс недавно заинтриговала своих подписчиков новым постом в Instagram. Под фотографией с Олегом Верещагиным, участником Comedy Women, актриса написала, что на душе у неё тяжело, а на работе весело. Из чего подписчики сделали вывод – у актрисы проблемы с третьей беременностью.

Поклонники подозревают у Эвелины Бледанс проблемы с беременностью

Известно, что у актрисы Эвелины Бледанс есть два сына, но она мечтала ещё и о третьем ребёнке. Не так давно 49-летняя актриса сообщала о проведённой медиками процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и своей долгожданной беременности. Медики при этом не делали никаких положительных прогнозов.

В новом посте Эвелина пишет, что ей больно и грустно, но она будет улыбаться и делиться с поклонниками только позитивом. Она написала, что мечты иногда могут оставаться только мечтами, но их нужно хотя бы попытаться осуществить. Из этих слов фанаты актрисы сделали вывод, что у неё проблемы с беременностью, засыпали звезду вопросами, но Эвелина никак не комментирует своё состояние.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко,
Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали
Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone,
В супермаркетах Австралии женщина из мести
Поклонники подозревают у Эвелины Бледанс проблемы
Пережившего инсульт отца Анастасии Волочковой
Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата
На российском рынке подорожали несколько моделей
Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова
Саша Черно появилась в эфире «Дома-2» в рваном
Театр кошек Юрия Куклачёва приносит ему двести
Около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к
Настасья Самбурская в шутку предложила в
Миллиардер Юрий Мильнер вложит 100 миллионов
В «Связном» можно приобрети Samsung Galaxy Note 9
Антон Гусев в Instagram показал процесс своей
Светлана Лобода на концерте в Германии показала
Беременная Меган Маркл появилась на поминальной
В Китае пожилая попрошайка оказалась долларовой
В Калифорнии сгорел дом актера Джерарда Батлера
Meizu X8 выйдет в градиентной версии расцветки
Вторая авария на трубопроводе под Саратовом
Анна Хилькевич смогла вернуть прежнюю фигуру
Ксения Собчак поменяла свое мнение о детях
В двух категориях автомобили Alfa Romeo признаны
На острове Самуи Дана Борисова отметила полтора
На выборах в ДНР и ЛНР лидируют Пушилин и Пасечник
Возле Окинавы американский авианосец Ronald
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной купила
Дмитрий Саблин стал наблюдателем от России на
Просмотреть все новости