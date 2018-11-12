Поклонники подозревают у Эвелины Бледанс проблемы с беременностью
Эвелина Бледанс недавно заинтриговала своих подписчиков новым постом в Instagram. Под фотографией с Олегом Верещагиным, участником Comedy Women, актриса написала, что на душе у неё тяжело, а на работе весело. Из чего подписчики сделали вывод – у актрисы проблемы с третьей беременностью.
Известно, что у актрисы Эвелины Бледанс есть два сына, но она мечтала ещё и о третьем ребёнке. Не так давно 49-летняя актриса сообщала о проведённой медиками процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и своей долгожданной беременности. Медики при этом не делали никаких положительных прогнозов.
В новом посте Эвелина пишет, что ей больно и грустно, но она будет улыбаться и делиться с поклонниками только позитивом. Она написала, что мечты иногда могут оставаться только мечтами, но их нужно хотя бы попытаться осуществить. Из этих слов фанаты актрисы сделали вывод, что у неё проблемы с беременностью, засыпали звезду вопросами, но Эвелина никак не комментирует своё состояние.
Известно, что у актрисы Эвелины Бледанс есть два сына, но она мечтала ещё и о третьем ребёнке. Не так давно 49-летняя актриса сообщала о проведённой медиками процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и своей долгожданной беременности. Медики при этом не делали никаких положительных прогнозов.
В новом посте Эвелина пишет, что ей больно и грустно, но она будет улыбаться и делиться с поклонниками только позитивом. Она написала, что мечты иногда могут оставаться только мечтами, но их нужно хотя бы попытаться осуществить. Из этих слов фанаты актрисы сделали вывод, что у неё проблемы с беременностью, засыпали звезду вопросами, но Эвелина никак не комментирует своё состояние.