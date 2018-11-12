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Около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к 2030 году

Сотрудники университета Джонса Хопкинса и организации Save the Children опубликовали статью с итогами совместных исследований. Опираясь на статистику 2016 года касательно смертности детей от пневмонии, они пришли к выводу, что к 2030 году эта цифра может увеличиться в несколько раз.

Около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к 2030 году

В большинстве своем данному недугу подвержены люди в пожилом возрасте, однако итоги исследования показывают ученым, что случаи пневмонии у маленьких пациентов встречаются все чаще. По данным за 2016 год от нее погибли 880000 детей в возрасте до 2 лет. Проведя анализ статистики, эксперты выяснили, что через 12 лет количество жертв от недуга может достигнуть 11 миллионов.

По мнению специалистов, в зоне риска находятся такие государства, как Конго, Пакистан, Индия и Нигерия. Данная статья приурочена к 9 годовщине Всемирного дня борьбы с пневмонией.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:06

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