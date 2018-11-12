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Пережившего инсульт отца Анастасии Волочковой избивает ее мачеха

Друзья семьи российской балерины Анастасии Волочковой рассказали, что мачеха избивает ее беспомощного отца. В 2008 году Юрий Волочков перенес инсульт, из-за удара мужчина перестал говорить, и у него появились большие трудности с передвижением, поэтому уход за мужчиной на себя взяла его вторая жена Елена.

Пережившего инсульт отца Анастасии Волочковой избивает ее мачеха

О том, что ее отца избивает вторая жена, балерине сначала рассказала консьержка, а потом друг семьи Владимир. Однажды Елена пришла домой и дала мужу пакеты с продуктами. Он их удержать не смог и уронил на пол, из-за чего разбились яйца. Тогда женщина ударила по лицу Юрия.

По словам Волочковой, она содержит не только отца, но и мачеху с ее дочерью. Однако они забирают деньги Юрия Волочкова и вместо ухода издеваются над ним. Кроме того, балерина считает, что мачеха водит домой сожителя прямо на глазах ее мужа. Сама Елена все обвинения опровергает, а сумму в размере 20 000 рублей, которую Волочкова ежемесячно ей отправляет, назвала смехотворной. Ее попросту не достаточно для ухода за больным отцом и мужем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:40

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