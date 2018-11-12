На российском рынке подорожали несколько моделей Ford





В частности, поднялась цена на хэтчбеки и седаны Fiesta, кроссоверы Explorer и EcoSport, а также минивэн Tourneo Custom. Теперь российским автолюбителям за хэтчбэк Ford Fiesta в минимальной комплектации придётся заплатить 848 тысяч рублей, а за полную комплектацию – 1,33 миллиона рублей. Стоимость седана с таким же названием стартует от 858 тысяч рублей.Цена на кроссовер Ford Explorer после наценки возросла до 2,719 миллиона рублей, модель EcoSport можно приобрести за 999 тысячи рублей. Стоимость минивэна Torneo Custom теперь составляет 2,411 миллиона рублей.