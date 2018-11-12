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Настасья Самбурская в шутку предложила в Instagram услугу по замене лампочек

Известная российская актриса Настасья Самбурская пошутила по поводу своих акробатических занятий. Стоя на плечах своего напарника, звезда «Универа» предложила в Instagram услугу по замене лампочек. Ее фанаты высоко оценили шутку своей любимицы.

Настасья Самбурская в шутку предложила в Instagram услугу по замене лампочек

Настасья Самбурская по праву лидирует в рейтинге самых сексуальных и высоких отечественных актрис. Чтобы поддерживать отменную физическую форму, она посещает спортзал, о чем свидетельствует ее недавняя публикация в Сети.

«Меняем лампочки. Дорого», - со свойственным ей чувством юмора заявляет Настасья Самбурская, взобравшаяся на плечи своего напарника по акробатике. Снимок вызвал большой интерес у подписчиков: кто-то посоветовал заняться ремонтом потолков, а кто-то принялся волноваться по поводу молодого человека, который за спиной у Самбурской застыл в странной позе, выполняя упражнение.

Публикация Настасьи Самбурской вызвала большой интерес у публики, набрав более 81 тысячи «лайков» за несколько часов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:57

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