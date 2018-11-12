Саша Черно появилась в эфире «Дома-2» в рваном платье

«Как можно довести себя до такого вот состояния? Уже все вещи по швам трещат. Перезагрузилась называется..А где аккуратная и хозяйственная девушка, которую все ждали?», «Понятно же почему Черно хочет побыстрее родить Иосифу ребенка, ведь так он никуда уже уж точно от нее не денется! Лучше бы о весе подумала своей для начала, ведь потом ухх как она поплачет!», «Ужассс..Как вообще такое можно выпускать в эфир? Передайте Черно, что у нее живот начал на спине расти!» - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.





Всем известно, что программа «Перезагрузка» с участием Саши Черно закончилась полной катастрофой. За считанные недели девушка не только вернулась к привычному образу жизни, но и набрала больше килограмм, чем сбросила во время диеты.Впрочем, саму Сашу это ничуть не расстраивает. Ведь лишенная еды на несколько месяцев, сейчас Черно ест не за двоих и даже не за троих, а за десятерых. Только вот наряды участница телепроекта «Дом-2» предпочитает покупать так, как будто бы она весит на 5-10 килограмм меньше.В результате такие безрассудные попытки Александры изображать из себя стройную и привлекательную уже вышли девушке боком. В одном из недавних выпусков реалити-шоу Черно появилась перед своими коллегами по съемочной площадке и телезрителями в новом платье.Только вот наряд, надетый впервые, не смог выдержать вес своей хозяйки. Платье буквально треснуло по швам под подмышками девушки. Однако, сама Александра даже не обратила внимания на то, что ходит на всю страну в рваной вещи.Сейчас поклонники «Дома-2» активно обсуждают в Сети очередной стоп-кадр, который облетел практически все социальные сети.