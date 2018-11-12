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Антон Гусев в Instagram показал процесс своей силовой тренировки

Бывший участник скандального телепроекта "Дом-2" Антон Гусев продолжает демонстрировать в социальных сетях свою жизнь бизнесмена.

Мужчина позиционирует себя человеком, ведущим здоровый образ жизни и употребляющим здоровое правильное питание, ведь он является топовым менеджером одной из сетевых компаний.

Антон Гусев в Instagram показал процесс своей силовой тренировки

Муж Виктории Романец каждый раз доказывает себе и всем, что он успешен и богат.

С супругой они много путешествуют, откуда присылают много различных фото. Также он делится снимками своих тренингов, и со всех мест, где он совершенствуется.

В очередной своей публикации Антон показал, что со спортом он действительно дружит, и тело у него в самом деле достойно восхищения. Силовая тренировка пришлась по душе подписчикам Антона, а особенно, подписчицам.

Надо отметить, что у Гусева немало недоброжелателей. Появились они у него после того, как парень изменил своей жене Евгении Феофилактовой с её же подругой Викой Романец.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:33

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