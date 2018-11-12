Беременная Меган Маркл появилась на поминальной службе в неподобающем наряде

На мероприятии, прошедшем в Вестминстерском аббатстве, присутствовали политики, солдаты и простые граждане. Приглашены также были члены королевской семьи: принц Чарльз с герцогиней Камиллой, принц Уильям с Кейт Миддлтон, принц Гарри с Меган Маркл.Последние отличились на службе, выбрав для неё наряды, как для светского мероприятия. Принц одел тёмно-синий костюм и бордовый галстук, а герцогиня - блузку, оголяющую плечи, юбку в тон костюму принца, кокетливую шляпку и туфли на высокой шпильке.Фотография герцога и герцогини Сассекских со службы была размещена на Instagram-странице Кенсингтонского дворца. Многие британцы осудили в комментариях к фото внешний вид Меган Маркл, назвав её простолюдинкой. Другие же, напротив, уверены, что выглядела она великолепно и не оскорбляла своим видом собравшихся на службе людей.Напомним, принца Гарри и Меган Маркл обвенчал 19 мая 2018 года Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский. Церемония прошла в часовне Святого Георга. Уже в октябре этого года герцоги Сассекские объявили об ожидании пополнения в их семье.