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Meizu X8 выйдет в градиентной версии расцветки

Разработчики компании Meizu заявили, что смартфон Meizu X8 выйдет в градиентной версии расцветки. Устройство в новом цвете получит корпус с плавным переходом от одного оттенка к другому.

Meizu X8 выйдет в градиентной версии расцветки


Эксперты отмечают, что расцветка-хамелеон получила популярность у производителей, и в скором времени она станет новым трендом. О новом цвете корпуса производители объявили официально, но когда именно в продаже появятся устройства с градиентной версией расцветки, не сообщается.

Смартфон Meizu X8 был презентован в сентябре текущего года в рамках конференции Meizu Technology Co. Гаджет получил дисплей с диагональю 6,2 дюйма разрешением 2220х1080 точек. Устройство оснащено «монобровью». Девайс оснащен однокристальным процессором Snapdragon 710, объем оперативной памяти составляет 4 или 6 гигабайт, а постоянной — 64 или 128 гигабайт в зависимости от модификации. Фронтальная камера делает снимки качеством 20 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3210 мАч. Стоимость смартфона составляет Meizu X8 230 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:45

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