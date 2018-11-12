Meizu X8 выйдет в градиентной версии расцветки





Эксперты отмечают, что расцветка-хамелеон получила популярность у производителей, и в скором времени она станет новым трендом. О новом цвете корпуса производители объявили официально, но когда именно в продаже появятся устройства с градиентной версией расцветки, не сообщается.Смартфон Meizu X8 был презентован в сентябре текущего года в рамках конференции Meizu Technology Co. Гаджет получил дисплей с диагональю 6,2 дюйма разрешением 2220х1080 точек. Устройство оснащено «монобровью». Девайс оснащен однокристальным процессором Snapdragon 710, объем оперативной памяти составляет 4 или 6 гигабайт, а постоянной — 64 или 128 гигабайт в зависимости от модификации. Фронтальная камера делает снимки качеством 20 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3210 мАч. Стоимость смартфона составляет Meizu X8 230 долларов.