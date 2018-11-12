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Вторая авария на трубопроводе под Саратовом оставила без тепла 7 тысяч человек

Авария на трубопроводе оставила без тепла 7 тысяч жителей города Балаково Саратовской области. Сообщается, что это уже вторая за сутки авария на одном и том же участке трубопровода.

Вторая авария на трубопроводе под Саратовом оставила без тепла 7 тысяч человек

В ночь на 12 ноября было выявлено повреждение магистрального трубопровода, из-за чего жители 37 домов остались без теплоснабжения. И хотя усилиями коммунальных служб аварию быстро устранили, утром в том же самом месте был обнаружен новый порыв труб.

На настоящий момент идет откачка воды из труб с целью проведения сварочных работ. При восьмиградусном морозе без тепла остались жители 25 домов, гимназия и детский сад.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:34

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