Анна Хилькевич смогла вернуть прежнюю фигуру через два месяца после родов

Как известно, актриса Анна Хилькевич в конце августа этого года стала мамой во второй раз. Она призналась своим фанатам, что во время второй беременности набрала лишних килограмм больше, чем во время первой. Тем не менее, по прошествии двух месяцев ей удалось избавиться от пятнадцати лишних килограмм, и теперь Анна спокойно одевает наряды, которые носила до беременности. По словам актрисы, это всё результат усиленных тренировок в спортивном зале, активный образ жизни, здоровое питание и огромное желание приобрести прежнюю фигуру.Поклонники восхищаются результатами Анны, отмечая, что выглядит она просто прекрасно. Некоторые просят поделиться секретом достижения таких результатов в борьбе с лишним весом. Хилькевич в ответ уверяет, что важен самонастрой, упорство и желание побеждать.