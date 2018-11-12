На выборах в ДНР и ЛНР лидируют Пушилин и Пасечник
На выборах в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР лидируют Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. Исполняющий обязанности главы ДНР набрал 60,9% голосов по результатам подсчета 97,5% бюллетеней.
Исполняющему обязанности главы ЛНР Леониду Пасечнику удалось набрать 68,4% голосов после подсчета 96% бюллетеней.
Об этом сообщают официальные представители республиканских ЦИК.
Исполняющему обязанности главы ЛНР Леониду Пасечнику удалось набрать 68,4% голосов после подсчета 96% бюллетеней.
Об этом сообщают официальные представители республиканских ЦИК.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:12