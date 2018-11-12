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На острове Самуи Дана Борисова отметила полтора года трезвой жизни

В течение полутора лет российская телеведущая Дана Борисова не употребляет алкогольных напитков, знаменательную дату она решила отметить на острове Самуи. В прошлом году она уже посещала Таиланд, но в целях лечения от алкогольной и наркотической зависимостей четыре месяца Борисова провела в реабилитационном центре.

На острове Самуи Дана Борисова отметила полтора года трезвой жизни

Сейчас она вновь посетила центр, но уже в качестве гостьи. Телеведущая успела познакомиться с новыми постояльцами лечебного учреждения. По ее словам, три девушки и шесть молодых человек, вдохновившись опытом Борисовой, решили, что смогут побороть свою зависимость. Они посмотрели программу Андрея Малахова, на которой Дана Борисова рассказала, как она справилась с алкоголизмом, после чего сами решили пойти на кардинальные перемены.

Телеведущая отметила, что Самуй стал для нее родным островом, поэтому именно здесь она решила отметить полтора года без спиртного, знаменательная дата наступила 26 октября. Остановилась Дана Борисова в отеле, принадлежащем выходцам из России. Несмотря на холодную и пасмурную погоду телеведущая отлично загорела и поплавала в бассейне. Владельцы гостиницы предложили ей стать лицом отеля.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:17

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