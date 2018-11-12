Ксения Собчак поменяла свое мнение о детях

Сегодня Ксения довольно уважаемая ведущая передач, экс-кандидат в президенты, любящая мать прелестного малыша и счастливая супруга. Однако многие до сих пор не могут забыть об одном одиозном высказывании.Не так давно Максим Галкин уже поиронизировал над тем, что Ксюша «зачехлила свой ...», правда, теперь этим занимаются журналисты и хейтеры. Поэтому под публикацией Собчак, где она рассказала о детском показе модельной школы, ей сразу же припомнили жестокие слова о детях.В одной из своих бесед девушка назвала детей «гаденышами».Напомним также, что в другой раз на просьбу соседей с малышом не шуметь хоть 2 часа днем, так как ребёнок будет спать, Ксения вышла из себя. В ее столичной квартире делали ремонт, медлить она не собиралась и поэтому посоветовала сдать ребёнка в детдом.Справедливости ради надо сказать, что тому же Галкину Собчак признается, что уже давно стала другой. После рождения сына Платона она стала добрее и мягче и, конечно, к детям теперь относится совсем по-другому.