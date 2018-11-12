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Ксения Собчак поменяла свое мнение о детях

Светская львица Ксения Собчак провела детский показ школы моделей. Надо сказать, что журналистам сразу вспомнились ее прошлые высказывания о детях.

Сегодня Ксения довольно уважаемая ведущая передач, экс-кандидат в президенты, любящая мать прелестного малыша и счастливая супруга. Однако многие до сих пор не могут забыть об одном одиозном высказывании.

Ксения Собчак поменяла свое мнение о детях

Не так давно Максим Галкин уже поиронизировал над тем, что Ксюша «зачехлила свой ...», правда, теперь этим занимаются журналисты и хейтеры. Поэтому под публикацией Собчак, где она рассказала о детском показе модельной школы, ей сразу же припомнили жестокие слова о детях.

В одной из своих бесед девушка назвала детей «гаденышами».

Ксения Собчак поменяла свое мнение о детях

Напомним также, что в другой раз на просьбу соседей с малышом не шуметь хоть 2 часа днем, так как ребёнок будет спать, Ксения вышла из себя. В ее столичной квартире делали ремонт, медлить она не собиралась и поэтому посоветовала сдать ребёнка в детдом.

Справедливости ради надо сказать, что тому же Галкину Собчак признается, что уже давно стала другой. После рождения сына Платона она стала добрее и мягче и, конечно, к детям теперь относится совсем по-другому.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:24

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