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В двух категориях автомобили Alfa Romeo признаны лучшими по версии журнала Sport Auto

Немецкий журнал Sport Auto автомобили Alfa Romeo признал лучшими сразу в двух категориях. Ежегодно издание проводит опрос среди читателей, чтобы узнать, какие транспортные средства они предпочитают.

В двух категориях автомобили Alfa Romeo признаны лучшими по версии журнала Sport Auto

В 2018 году респонденты снова отдали свои голоса итальянскому дизайну и высокой производительности. В первой номинации под названием «Стандартные седаны стоимостью до 100 тысяч евро» победу одержал автомобиль Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, оснащённый шестицилиндровым силовым агрегатом ёмкостью 2,9 литра производительностью 510 лошадиных сил.

В категории «Стандартные седаны стоимостью до 50 тысяч евро» призовое место досталось Alfa Romeo Giulia Veloce. Под капотом данного транспортного средства установлен двигатель объёмом 2,0 литра, выдающий 210 лошадиных сил.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:22

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