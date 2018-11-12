В двух категориях автомобили Alfa Romeo признаны лучшими по версии журнала Sport Auto





В 2018 году респонденты снова отдали свои голоса итальянскому дизайну и высокой производительности. В первой номинации под названием «Стандартные седаны стоимостью до 100 тысяч евро» победу одержал автомобиль Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, оснащённый шестицилиндровым силовым агрегатом ёмкостью 2,9 литра производительностью 510 лошадиных сил.В категории «Стандартные седаны стоимостью до 50 тысяч евро» призовое место досталось Alfa Romeo Giulia Veloce. Под капотом данного транспортного средства установлен двигатель объёмом 2,0 литра, выдающий 210 лошадиных сил.