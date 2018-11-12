Возле Окинавы американский авианосец Ronald Reagan «потерял» самолет
В понедельник в районе японской префектуры Окинава американский авианосец Ronald Reagan «потерял» один из своих истребителей F/A-18. Лайнер упал в море, но его пилотов удалось спасти, о чем сообщает канал NHK.
Инцидент с военным американским судном произошел в 300 километрах от острова Китадайто. Других подробностей не сообщается.
Окинава является центром дислокации основной части американских военных объектов на территори Японии. Местные власти настаивают на сокращении военного присутствия США, а жители регулярно возмущаются тем фактом, что военные объекты расположены в непосредственной близости с жилыми домами.
Инцидент с военным американским судном произошел в 300 километрах от острова Китадайто. Других подробностей не сообщается.
Окинава является центром дислокации основной части американских военных объектов на территори Японии. Местные власти настаивают на сокращении военного присутствия США, а жители регулярно возмущаются тем фактом, что военные объекты расположены в непосредственной близости с жилыми домами.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:01