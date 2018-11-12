Возле Окинавы американский авианосец Ronald Reagan «потерял» самолет





Инцидент с военным американским судном произошел в 300 километрах от острова Китадайто. Других подробностей не сообщается.Окинава является центром дислокации основной части американских военных объектов на территори Японии. Местные власти настаивают на сокращении военного присутствия США, а жители регулярно возмущаются тем фактом, что военные объекты расположены в непосредственной близости с жилыми домами.