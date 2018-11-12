Дмитрий Саблин стал наблюдателем от России на выборах в ДНР и ЛНР
Для обеспечения необходимой прозрачности на выборах глав и депутатов народных составов в ДНР и ЛНР согласно стандартам присутствуют иностранные наблюдатели. Среди них и представитель России Дмитрий Саблин, пишет bbratstvo.com
Сообщается, что депутат Госдумы и первый заместитель председателя «БОЕВОГО БРАТСТВА» находится в составе самой многочисленной российской делегации. Помимо нее здесь присутствуют представители Абхазии, Греции, Бельгии, Италии, Германии, Франции и Южной Осетии.
Как отметил Саблин и интервью «Комсомольской правде», выборы организованы на высоком уровне, и вызвали интерес со стороны большого количества местных жителей. Наблюдатели из других стран также отметили крайне хорошую организацию процесса выборов.
Что касается перспектив ДНР и ЛНР, то зампред «БОЕВОГО БРАТСТВА» напомнил, что здесь живут люди, говорящие и думающие по-русски, и его долг – добиваться вхождение непризнанных республик в состав России, становления их частью русского мира.
Саблин также отметил, что планам заказчиков убийства главы ДНР Александра Захарченко посеять хаос в республике не суждено было сбыться. И тот факт, что сейчас здесь проходят организованные и честные выборы говорит о том, что речь идет о сформировавшемся государстве.
Напомним, что официальная Москва считает проведение выборов в ДНР и ЛНР той необходимостью, которая имеет место в текущих условиях. Что же касается Киева, то там заявили, что выборы на Донбассе являются нарушением украинского законодательства, а также достигнутых в прошлые годы минских соглашений.
Сообщается, что депутат Госдумы и первый заместитель председателя «БОЕВОГО БРАТСТВА» находится в составе самой многочисленной российской делегации. Помимо нее здесь присутствуют представители Абхазии, Греции, Бельгии, Италии, Германии, Франции и Южной Осетии.
Как отметил Саблин и интервью «Комсомольской правде», выборы организованы на высоком уровне, и вызвали интерес со стороны большого количества местных жителей. Наблюдатели из других стран также отметили крайне хорошую организацию процесса выборов.
Что касается перспектив ДНР и ЛНР, то зампред «БОЕВОГО БРАТСТВА» напомнил, что здесь живут люди, говорящие и думающие по-русски, и его долг – добиваться вхождение непризнанных республик в состав России, становления их частью русского мира.
Саблин также отметил, что планам заказчиков убийства главы ДНР Александра Захарченко посеять хаос в республике не суждено было сбыться. И тот факт, что сейчас здесь проходят организованные и честные выборы говорит о том, что речь идет о сформировавшемся государстве.
Напомним, что официальная Москва считает проведение выборов в ДНР и ЛНР той необходимостью, которая имеет место в текущих условиях. Что же касается Киева, то там заявили, что выборы на Донбассе являются нарушением украинского законодательства, а также достигнутых в прошлые годы минских соглашений.
Политика
Добавил: admin Сегодня, 08:59