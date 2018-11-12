Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной купила трехкомнатную квартиру в Хургаде





Во время интервью в программе «Ты не поверишь» Анастасия Воронина-Франсишку рассказала, что недалеко от нее живет младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга. В Хургаду она переехала два года назад и в отличие от матери поддерживает со своей сестрой дружеские отношения.Анастасия Воронина-Франсишку подчеркнула, что ей очень нравится Египет и его доброжелательный народ. Она хотела бы, чтобы и ее мама приехала сюда погостить и отдохнуть от проблем и разбирательств с недвижимостью, появившихся после смерти отца. Однако сама Лидия Федосеева-Шукшина наотрез отказывается признавать Анастасию Воронину-Франсишку своей старшей дочерью и сближаться с ней.