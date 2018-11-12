После неудачной косметической операции Виктория Берникова все же получила работу на ТВ

Напомним, что недавно Берникова решила убрать небольшую мимическую морщинку, но в итоге получила большие проблемы, так как оказалось, что колоть ботокс в подбородок нельзя.Внешность Вики исказилась, и ей пришлось расстаться с полумиллионным контрактом на телевидении. Но оказалось, организаторы шоу «Перезагрузка любви» все же не забыли о Берниковой, которой поручили кастинг претенденток на роль любимой девушки главного героя – пиар-агента Михаила Вуда.Вика невероятно счастлива тому факту, что ей удастся засветиться на телевидении, несмотря на временные трудности с внешностью.