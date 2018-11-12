Россия сократила роль доллара в своей экономике – Wall Street Journal
О значительном сокращении роли доллара в российской экономике заявило американское издание The Wall Street Journal. Аналитики отметили, что подобная дедоллоризация будет способствовать смягчению удара западных санкций, нацеленных на финансовую систему России.
В статье The Wall Street Journal констатируется тот факт, что попытки Москвы сократить влияние доллара происходят на фоне давления санкций США, новый виток которых ожидается уже в конце текущего месяца. Подобные мероприятия смогут снизить негативное влияние очередных ограничительных мер со стороны Вашингтона.
Специалистами было подсчитано, что банковские вклады физических и юридических лиц в иностранной валюте сократились до 26% хотя еще два года назад этот показатель составлял 37%. Также доля доходов от экспорта упала до 68% по состоянию на второй квартал 2018 года, тогда как в 2013 году этот показатель был равен 80%.
В статье The Wall Street Journal констатируется тот факт, что попытки Москвы сократить влияние доллара происходят на фоне давления санкций США, новый виток которых ожидается уже в конце текущего месяца. Подобные мероприятия смогут снизить негативное влияние очередных ограничительных мер со стороны Вашингтона.
Специалистами было подсчитано, что банковские вклады физических и юридических лиц в иностранной валюте сократились до 26% хотя еще два года назад этот показатель составлял 37%. Также доля доходов от экспорта упала до 68% по состоянию на второй квартал 2018 года, тогда как в 2013 году этот показатель был равен 80%.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:27