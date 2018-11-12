АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Россия сократила роль доллара в своей экономике – Wall Street Journal

О значительном сокращении роли доллара в российской экономике заявило американское издание The Wall Street Journal. Аналитики отметили, что подобная дедоллоризация будет способствовать смягчению удара западных санкций, нацеленных на финансовую систему России.

Россия сократила роль доллара в своей экономике – Wall Street Journal

В статье The Wall Street Journal констатируется тот факт, что попытки Москвы сократить влияние доллара происходят на фоне давления санкций США, новый виток которых ожидается уже в конце текущего месяца. Подобные мероприятия смогут снизить негативное влияние очередных ограничительных мер со стороны Вашингтона.

Специалистами было подсчитано, что банковские вклады физических и юридических лиц в иностранной валюте сократились до 26% хотя еще два года назад этот показатель составлял 37%. Также доля доходов от экспорта упала до 68% по состоянию на второй квартал 2018 года, тогда как в 2013 году этот показатель был равен 80%.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На острове Самуи Дана Борисова отметила полтора
На выборах в ДНР и ЛНР лидируют Пушилин и Пасечник
Возле Окинавы американский авианосец Ronald
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной купила
Дмитрий Саблин стал наблюдателем от России на
Новую станцию спутниковой связи развернули
В конструкторском бюро Смирнова воссоздали
После неудачной косметической операции Виктория
Овощи и рыба помогут в борьбе с гипертонией
Ксения Собчак ответила журналистам на слухи о
Facebook планирует запатентовать функцию для
Россия сократила роль доллара в своей экономике –
Наталья Подольская показала в Instagram идеальный
Иосиф Пригожин следил за Валерией и панически
Маргарита Овсянникова разочаровалась в своем
Билеты на концерты воссоединившейся группы Spice
Появление сияющего НЛО в небе вызвало панику у
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Александра Черно опубликовала компромат на
Александр Васильев рассказал о своей встрече с
Great Wall начал поставлять флагманские новые
Mazda презентовала новый современный кросс Mazda
В Великобритании дешевеют новые автомобили
Suzuki разработала специальную серию Ignis Ginza
Эксперты представили список самых экономичных
В России на 30 000 – 80 000 рублей подорожали
Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы
ЖСК окружает Южное Бутово «средневековыми
Международный день энергосбережения «Балтика»
Эннио Морриконе в интервью резко высказался о
Просмотреть все новости