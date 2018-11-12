Ксения Собчак ответила журналистам на слухи о второй беременности





Ксения встала на защиту актрисы Виктории Толстогановой, которой сплетники приписали четвертую беременность, и это стало сказываться на количестве предлагаемых съемок и прочем.Собчак отмечает в своем Telegram-канале, что сначала она «забеременела в Сети», но когда это состояние затянулось, журналисты решили, что Ксения сделала «аборт от любовника».Собчак жалуется, что теперь она даже поесть ночью не может, так как ей тут же приписывают «интересное положение». Напомним, что на днях супруг Собчак, актер Максим Виторган, ответил в интервью, что ничего не знает о беременности жены, и предположил, что если та и «залетела», то не от него.