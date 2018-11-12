Ксения Собчак ответила журналистам на слухи о второй беременности
Популярная журналистка и политик Ксения Собчак полностью развеяла миф о своей беременности и заявила, что устала от сплетен не только в свой адрес, но и в адрес своих знаменитых подруг.
Ксения встала на защиту актрисы Виктории Толстогановой, которой сплетники приписали четвертую беременность, и это стало сказываться на количестве предлагаемых съемок и прочем.
Собчак отмечает в своем Telegram-канале, что сначала она «забеременела в Сети», но когда это состояние затянулось, журналисты решили, что Ксения сделала «аборт от любовника».
Собчак жалуется, что теперь она даже поесть ночью не может, так как ей тут же приписывают «интересное положение». Напомним, что на днях супруг Собчак, актер Максим Виторган, ответил в интервью, что ничего не знает о беременности жены, и предположил, что если та и «залетела», то не от него.
Ксения встала на защиту актрисы Виктории Толстогановой, которой сплетники приписали четвертую беременность, и это стало сказываться на количестве предлагаемых съемок и прочем.
Собчак отмечает в своем Telegram-канале, что сначала она «забеременела в Сети», но когда это состояние затянулось, журналисты решили, что Ксения сделала «аборт от любовника».
Собчак жалуется, что теперь она даже поесть ночью не может, так как ей тут же приписывают «интересное положение». Напомним, что на днях супруг Собчак, актер Максим Виторган, ответил в интервью, что ничего не знает о беременности жены, и предположил, что если та и «залетела», то не от него.