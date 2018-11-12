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Ксения Собчак ответила журналистам на слухи о второй беременности

Популярная журналистка и политик Ксения Собчак полностью развеяла миф о своей беременности и заявила, что устала от сплетен не только в свой адрес, но и в адрес своих знаменитых подруг.

Ксения встала на защиту актрисы Виктории Толстогановой, которой сплетники приписали четвертую беременность, и это стало сказываться на количестве предлагаемых съемок и прочем.

Ксения Собчак ответила журналистам на слухи о второй беременности

Собчак отмечает в своем Telegram-канале, что сначала она «забеременела в Сети», но когда это состояние затянулось, журналисты решили, что Ксения сделала «аборт от любовника».

Ксения Собчак ответила журналистам на слухи о второй беременности

Собчак жалуется, что теперь она даже поесть ночью не может, так как ей тут же приписывают «интересное положение». Напомним, что на днях супруг Собчак, актер Максим Виторган, ответил в интервью, что ничего не знает о беременности жены, и предположил, что если та и «залетела», то не от него.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:35

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