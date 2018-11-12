Facebook планирует запатентовать функцию для облегчения поиска друзей
В социальной сети Facebook скоро появится новая функция, которая облегчит поиск друзей. Официальные представители компании подали документы, чтобы запатентовать эту опцию.
Новая функция разработана таким образом, что способна определить насколько люди являются случайными, основываясь на частоте и длительности встреч. Согласно задумке авторов, ключевую роль сыграет навигационная система смартфона, которая анализирует маршруты людей на предмет их сложности.
В то же время разработчики допускают, что опция, предназначенная для повышения социального взаимодействия, для пользователей Facebook может оказаться ненужной. Скорее всего, в список предполагаемых друзей будут входить те люди, с которыми человеку поддерживать отношение не интересно.
Новая функция разработана таким образом, что способна определить насколько люди являются случайными, основываясь на частоте и длительности встреч. Согласно задумке авторов, ключевую роль сыграет навигационная система смартфона, которая анализирует маршруты людей на предмет их сложности.
В то же время разработчики допускают, что опция, предназначенная для повышения социального взаимодействия, для пользователей Facebook может оказаться ненужной. Скорее всего, в список предполагаемых друзей будут входить те люди, с которыми человеку поддерживать отношение не интересно.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:30