АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Facebook планирует запатентовать функцию для облегчения поиска друзей

В социальной сети Facebook скоро появится новая функция, которая облегчит поиск друзей. Официальные представители компании подали документы, чтобы запатентовать эту опцию.

Facebook планирует запатентовать функцию для облегчения поиска друзей

Новая функция разработана таким образом, что способна определить насколько люди являются случайными, основываясь на частоте и длительности встреч. Согласно задумке авторов, ключевую роль сыграет навигационная система смартфона, которая анализирует маршруты людей на предмет их сложности.

В то же время разработчики допускают, что опция, предназначенная для повышения социального взаимодействия, для пользователей Facebook может оказаться ненужной. Скорее всего, в список предполагаемых друзей будут входить те люди, с которыми человеку поддерживать отношение не интересно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На острове Самуи Дана Борисова отметила полтора
На выборах в ДНР и ЛНР лидируют Пушилин и Пасечник
Возле Окинавы американский авианосец Ronald
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной купила
Дмитрий Саблин стал наблюдателем от России на
Новую станцию спутниковой связи развернули
В конструкторском бюро Смирнова воссоздали
После неудачной косметической операции Виктория
Овощи и рыба помогут в борьбе с гипертонией
Ксения Собчак ответила журналистам на слухи о
Facebook планирует запатентовать функцию для
Россия сократила роль доллара в своей экономике –
Наталья Подольская показала в Instagram идеальный
Иосиф Пригожин следил за Валерией и панически
Маргарита Овсянникова разочаровалась в своем
Билеты на концерты воссоединившейся группы Spice
Появление сияющего НЛО в небе вызвало панику у
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Александра Черно опубликовала компромат на
Александр Васильев рассказал о своей встрече с
Great Wall начал поставлять флагманские новые
Mazda презентовала новый современный кросс Mazda
В Великобритании дешевеют новые автомобили
Suzuki разработала специальную серию Ignis Ginza
Эксперты представили список самых экономичных
В России на 30 000 – 80 000 рублей подорожали
Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы
ЖСК окружает Южное Бутово «средневековыми
Международный день энергосбережения «Балтика»
Эннио Морриконе в интервью резко высказался о
Просмотреть все новости