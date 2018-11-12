Facebook планирует запатентовать функцию для облегчения поиска друзей





Новая функция разработана таким образом, что способна определить насколько люди являются случайными, основываясь на частоте и длительности встреч. Согласно задумке авторов, ключевую роль сыграет навигационная система смартфона, которая анализирует маршруты людей на предмет их сложности.В то же время разработчики допускают, что опция, предназначенная для повышения социального взаимодействия, для пользователей Facebook может оказаться ненужной. Скорее всего, в список предполагаемых друзей будут входить те люди, с которыми человеку поддерживать отношение не интересно.