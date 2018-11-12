Наталья Подольская показала в Instagram идеальный пресс

Вторую неделю Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым проводят в США. За это время супружеская пара побывала в Южной Каролине и Нью-Йорке, где они много гуляют и посещают концерты. Накануне в социальной сети певица опубликовала фотографию, на которой она позирует с оголённым плоским животом. Свой пост артистка подписала так: «Да! Немного хвастаюсь. Не поправилась на чужбине».Увидев фотографию с идеальным прессом, поклонники немного расстроились, так как недавно ходили слухи о том, что Наталья Подольская беременна, но как оказалось это не так. Публикация певицы в настоящее время набрала почти 17 тысяч «лайков».