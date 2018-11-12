Иосиф Пригожин следил за Валерией и панически боялся её потерять





В отечественном шоу-бизнесе Валерию и Иосифа Пригожина считают крепкой парой. Их знакомство состоялось после того, как певица развелась со своим бывшим мужем. Пригожин стал красиво ухаживать за артисткой, а потом заменил отца её детям. По словам продюсера, он сильно привязан к Валерии, хотя раньше не думал, что к человеку можно использовать такие сильные чувства, когда он обрёл счастье в личной жизни, то долгое время не мог с ним справиться.По словам Пригожина, у него начались панические атаки из-за боязни потерять это счастье, он не мог спать и задыхался, когда Валерия уезжала одна на гастроли. Мужчина очень переживал за любимую женщину и сильно нервничал в тот момент, когда она переезжала из города в город или летела на самолёте. Продюсер наблюдал за её передвижением при помощи специальной программы. В итоге Валерия решила, что будет лучше, если на гастроли они станут ездить вместе с мужем.