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Иосиф Пригожин следил за Валерией и панически боялся её потерять

Иосиф Пригожин и Валерия вместе уже 16 лет, при этом они не устают ежедневно радовать и удивлять друг друга. Однако так было не всегда, раньше продюсер очень волновался, когда артистка одна ездила на гастроли, он панически переживал и следил за возлюбленной.

Иосиф Пригожин следил за Валерией и панически боялся её потерять

В отечественном шоу-бизнесе Валерию и Иосифа Пригожина считают крепкой парой. Их знакомство состоялось после того, как певица развелась со своим бывшим мужем. Пригожин стал красиво ухаживать за артисткой, а потом заменил отца её детям. По словам продюсера, он сильно привязан к Валерии, хотя раньше не думал, что к человеку можно использовать такие сильные чувства, когда он обрёл счастье в личной жизни, то долгое время не мог с ним справиться.

По словам Пригожина, у него начались панические атаки из-за боязни потерять это счастье, он не мог спать и задыхался, когда Валерия уезжала одна на гастроли. Мужчина очень переживал за любимую женщину и сильно нервничал в тот момент, когда она переезжала из города в город или летела на самолёте. Продюсер наблюдал за её передвижением при помощи специальной программы. В итоге Валерия решила, что будет лучше, если на гастроли они станут ездить вместе с мужем.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:11

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