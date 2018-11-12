Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев станет дизайнером одежды

«Я обожаю удобную одежду. Мои самые любимые в шкафу вещи — комбинезоны. Тут не нужно думать, что надеть наверх или вниз, это цельный костюм, в котором я ощущаю себя комфортно и стильно. Правда, в магазинах очень сложно найти то, что реально нравится», - начал издалека Денис.

«Мы разрабатываем такие комбинезоны, в которых можно появиться на вечерних мероприятиях, casual, street, sport, короче говоря, «и в пир, и в мир», - заявил он.





Он охотно соглашается дать интервью всем тем журналистам, которые к нему обращаются, принимает участие в модных показах, а на своей странице в социальной сети Instagram, где количество подписчиков значительно увеличилось после романа с Ольгой, он активно рекламирует сырную продукцию собственного производства.А недавно молодой человек сообщил публике о том, что планирует попробовать себя в качестве дизайнера одежды и для начала хочет создать коллекцию комбинезонов.А дальше отметил, что вместе с дизайнером Еленой Карнауховой он намерен создать собственную линейку комбинезонов, которые смогут носить мужчины, женщины и даже дети. Причем Лебедев пообещал, что в его творении можно будет как ходить на прогулку, так и носить на работу.Напомним, что несмотря на то, что Денис стал победителем шоу «Замуж за Бузову», на данный момент он находится в статусе холостяка, так как после выхода в эфир последнего выпуска в Сети появился компромат, в котором говорится, что Лебедев – альфонс, желающий заработать на имени известной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2».