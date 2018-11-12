Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев станет дизайнером одежды
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев умело использует неожиданно свалившуюся на него популярность.
Он охотно соглашается дать интервью всем тем журналистам, которые к нему обращаются, принимает участие в модных показах, а на своей странице в социальной сети Instagram, где количество подписчиков значительно увеличилось после романа с Ольгой, он активно рекламирует сырную продукцию собственного производства.
А недавно молодой человек сообщил публике о том, что планирует попробовать себя в качестве дизайнера одежды и для начала хочет создать коллекцию комбинезонов.
А дальше отметил, что вместе с дизайнером Еленой Карнауховой он намерен создать собственную линейку комбинезонов, которые смогут носить мужчины, женщины и даже дети. Причем Лебедев пообещал, что в его творении можно будет как ходить на прогулку, так и носить на работу.
Напомним, что несмотря на то, что Денис стал победителем шоу «Замуж за Бузову», на данный момент он находится в статусе холостяка, так как после выхода в эфир последнего выпуска в Сети появился компромат, в котором говорится, что Лебедев – альфонс, желающий заработать на имени известной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2».
Он охотно соглашается дать интервью всем тем журналистам, которые к нему обращаются, принимает участие в модных показах, а на своей странице в социальной сети Instagram, где количество подписчиков значительно увеличилось после романа с Ольгой, он активно рекламирует сырную продукцию собственного производства.
А недавно молодой человек сообщил публике о том, что планирует попробовать себя в качестве дизайнера одежды и для начала хочет создать коллекцию комбинезонов.
«Я обожаю удобную одежду. Мои самые любимые в шкафу вещи — комбинезоны. Тут не нужно думать, что надеть наверх или вниз, это цельный костюм, в котором я ощущаю себя комфортно и стильно. Правда, в магазинах очень сложно найти то, что реально нравится», - начал издалека Денис.
А дальше отметил, что вместе с дизайнером Еленой Карнауховой он намерен создать собственную линейку комбинезонов, которые смогут носить мужчины, женщины и даже дети. Причем Лебедев пообещал, что в его творении можно будет как ходить на прогулку, так и носить на работу.
«Мы разрабатываем такие комбинезоны, в которых можно появиться на вечерних мероприятиях, casual, street, sport, короче говоря, «и в пир, и в мир», - заявил он.
Напомним, что несмотря на то, что Денис стал победителем шоу «Замуж за Бузову», на данный момент он находится в статусе холостяка, так как после выхода в эфир последнего выпуска в Сети появился компромат, в котором говорится, что Лебедев – альфонс, желающий заработать на имени известной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2».