ЖСК окружает Южное Бутово «средневековыми заборами» – эксперт





Первые шлагбаумы ЖСК «Альфа» поставил еще в 1994 году. В те времена в районе не было крупных жилых кварталов, шлагбаумы кооператива никому не мешали. За последние четверть века инфраструктурная ситуация в Бутово кардинально изменилась. Появились новые жилые массивы, движение автотранспорта значительно увеличилось, «альфовские» шлагбаумы стали причиной постоянных автомобильных пробок. Однако, по всей видимости, руководство кооператива этот факт нисколько не смущает.«Наш кооператив – это частная территория, которую мы обслуживаем и охраняем за свои деньги. На земле кооператива расположены детский сад, школа, большая зона отдыха с красивым прудом. Среди коттеджей свободно гуляют дети, прохожие. Поэтому ограничение движения шлагбаумами – это всего лишь один из методов охраны порядка внутри нашего дома, защиты его от лихачей», – заявил председатель ЖСК Константин Лисица.Один из жителей Южного Бутова, юрист по образованию Евгений Перкунов, напротив, заявил о противозаконности действий руководства ЖСК. «5 мая 2010 года был утвержден муниципальный закон №17 города Москвы. В нем сказано, что магистральные и подъездные улицы, к которым относится и перекрытая ЖСК улица Академика Семенова – это объекты общегородского значения, принадлежащие столичному муниципалитету. Поэтому шлагбаумы «Альфы» – это не «охрана порядка», а типичный самозахват городских территорий», – сказал он.Эксперт Общественной палаты РФ, специалист по психоэкологии Наталья Ивановская также осудила «альфовцев», назвав действия ЖСК «возрождением культуры средневековых заборов».