ЖСК окружает Южное Бутово «средневековыми заборами» – эксперт
Незаконное перекрытие городских улиц частными шлагбаумами – явление в Москве редкое, но еще не изжившее себя. Так, сотрудники жилищно-строительного кооператива «Альфа» закрыли шлагбаумом проезд по магистральной улице Академика Семенова в Южном Бутово еще в 2017 году. Свои действия ЖСК назвал «сохранением порядка и борьбой с урбанизацией». Об этом пишет «МК.RU».
Первые шлагбаумы ЖСК «Альфа» поставил еще в 1994 году. В те времена в районе не было крупных жилых кварталов, шлагбаумы кооператива никому не мешали. За последние четверть века инфраструктурная ситуация в Бутово кардинально изменилась. Появились новые жилые массивы, движение автотранспорта значительно увеличилось, «альфовские» шлагбаумы стали причиной постоянных автомобильных пробок. Однако, по всей видимости, руководство кооператива этот факт нисколько не смущает.
«Наш кооператив – это частная территория, которую мы обслуживаем и охраняем за свои деньги. На земле кооператива расположены детский сад, школа, большая зона отдыха с красивым прудом. Среди коттеджей свободно гуляют дети, прохожие. Поэтому ограничение движения шлагбаумами – это всего лишь один из методов охраны порядка внутри нашего дома, защиты его от лихачей», – заявил председатель ЖСК Константин Лисица.
Один из жителей Южного Бутова, юрист по образованию Евгений Перкунов, напротив, заявил о противозаконности действий руководства ЖСК. «5 мая 2010 года был утвержден муниципальный закон №17 города Москвы. В нем сказано, что магистральные и подъездные улицы, к которым относится и перекрытая ЖСК улица Академика Семенова – это объекты общегородского значения, принадлежащие столичному муниципалитету. Поэтому шлагбаумы «Альфы» – это не «охрана порядка», а типичный самозахват городских территорий», – сказал он.
Эксперт Общественной палаты РФ, специалист по психоэкологии Наталья Ивановская также осудила «альфовцев», назвав действия ЖСК «возрождением культуры средневековых заборов».
Первые шлагбаумы ЖСК «Альфа» поставил еще в 1994 году. В те времена в районе не было крупных жилых кварталов, шлагбаумы кооператива никому не мешали. За последние четверть века инфраструктурная ситуация в Бутово кардинально изменилась. Появились новые жилые массивы, движение автотранспорта значительно увеличилось, «альфовские» шлагбаумы стали причиной постоянных автомобильных пробок. Однако, по всей видимости, руководство кооператива этот факт нисколько не смущает.
«Наш кооператив – это частная территория, которую мы обслуживаем и охраняем за свои деньги. На земле кооператива расположены детский сад, школа, большая зона отдыха с красивым прудом. Среди коттеджей свободно гуляют дети, прохожие. Поэтому ограничение движения шлагбаумами – это всего лишь один из методов охраны порядка внутри нашего дома, защиты его от лихачей», – заявил председатель ЖСК Константин Лисица.
Один из жителей Южного Бутова, юрист по образованию Евгений Перкунов, напротив, заявил о противозаконности действий руководства ЖСК. «5 мая 2010 года был утвержден муниципальный закон №17 города Москвы. В нем сказано, что магистральные и подъездные улицы, к которым относится и перекрытая ЖСК улица Академика Семенова – это объекты общегородского значения, принадлежащие столичному муниципалитету. Поэтому шлагбаумы «Альфы» – это не «охрана порядка», а типичный самозахват городских территорий», – сказал он.
Эксперт Общественной палаты РФ, специалист по психоэкологии Наталья Ивановская также осудила «альфовцев», назвав действия ЖСК «возрождением культуры средневековых заборов».
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 22:22