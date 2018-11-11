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Международный день энергосбережения «Балтика» отмечает новыми достижениями

К Международному дню энергосбережения, отмечаемому 11 ноября, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, подходит с новыми достижениями. Всего за 10 месяцев текущего года компании удалось снизить потребление электроэнергии и тепловой энергии на гектолитр продукции по сравнению с показателями прошлого года. «Балтика» планомерно идет к достижению своей стратегической цели – добиться энергоэффективности мирового уровня.

Компания «Балтика» и Carlsberg Group реализуют программу устойчивого развития «Цель 4 НОЛЯ: вместе для будущего». К 2030 году Группа намерена на всех своих пивоварнях свести выбросы углерода к нулю, а к 2022 году начать использовать электроэнергию из возобновляемых источников на 100%. В течение текущего года «Балтика» продемонстрировала неплохие результаты – потребление электроэнергии снизилось на 2,2%, тепловой энергии – на 1%.
Международный день энергосбережения «Балтика» отмечает новыми достижениями

Все улучшения на предприятиях «Балтики» стали результатом реализации ряда проектов в сфере энергоэффективности. Роман Головня, старший операционный директор региона Восточная Европа, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, подчеркнул: эксперты компании ведут постоянную работу над усовершенствованием процессов производства, используют инновационные решения, что позволяет компании способствовать переходу к низкоуглеродной модели экономики.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 22:15

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