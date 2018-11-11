Международный день энергосбережения «Балтика» отмечает новыми достижениями





Компания «Балтика» и Carlsberg Group реализуют программу устойчивого развития «Цель 4 НОЛЯ: вместе для будущего». К 2030 году Группа намерена на всех своих пивоварнях свести выбросы углерода к нулю, а к 2022 году начать использовать электроэнергию из возобновляемых источников на 100%. В течение текущего года «Балтика» продемонстрировала неплохие результаты – потребление электроэнергии снизилось на 2,2%, тепловой энергии – на 1%.Все улучшения на предприятиях «Балтики» стали результатом реализации ряда проектов в сфере энергоэффективности. Роман Головня, старший операционный директор региона Восточная Европа, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, подчеркнул: эксперты компании ведут постоянную работу над усовершенствованием процессов производства, используют инновационные решения, что позволяет компании способствовать переходу к низкоуглеродной модели экономики.