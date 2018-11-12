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Александра Черно опубликовала компромат на популярного блогера Елену Санжаровскую

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно до сих пор не может успокоиться из-за обвинений, которые в ее адрес публично высказывает популярный блогер и фитнес-тренер Елена Санжаровская.

На своей странице в социальной сети Instagram девушка опубликовала компромат на обидчицу. Благодаря бывшему мужу Елены Саша узнала, что женщина стоит на учете в психиатрическом диспансере по причине шизофрении, а также была судима за заказное убийство.

Александра Черно опубликовала компромат на популярного блогера Елену Санжаровскую

Правда через несколько часов Черно пост удалила, видимо, сочтя его слишком смелым, однако Санжаровская успела его увидеть и скопировать на свою страницу, дабы подписчики также имели возможность с ним ознакомиться. Кроме того, она сопроводила скриншот издевательским текстом, вновь обвинив участницу телестройки в нежелании худеть.

«Мой сын был наркоманом, я психически больная, и все это оправдывает то, что Жирно не хочет худеть. Рада за Александру — она нашла поддержку в лице моего убиенного бывшего мужа. Только не поняла, зачем #жирболь пост свой с этой перепиской удалила? Стало стыдно? Не верю», - написала блогер.

Ответ Саши не заставил себя долго ждать, и в микроблоге она постаралась спокойно аргументировать свое поведение. В частности, девушка призналась, что до прихода на реалити-шоу знать не знала, кто такая Елена Санжаровская, поэтому первой на оскорбления перешла именно она.

Александра Черно опубликовала компромат на популярного блогера Елену Санжаровскую

Причем пышнотелая красавица могла бы закрыть глаза, если бы оскорбления сыпались лишь в ее сторону, но неугомонная женщина льет грязь на всю ее семью, друзей, и даже стилисту иногда достается несколько нелестных отзывов.

«Она такой человек. На больных обижаться нельзя. Только вот как сделать так, чтоб она от меня отвалила?», - в отчаянии поинтересовалась Черно у своих подписчиков, которые после опубликованного компромата обрушились на нее с критикой, отметив, что она поступила очень низко.

Александра Черно опубликовала компромат на популярного блогера Елену Санжаровскую

Однако участница «Дома-2» считает, что по-настоящему низко поступает именно Елена, когда проходится по ее внешности, обзывает последними словами ее семью и называет Иосифа Оганесяна гомосексуалистом.

Кроме того, Саша предупреждает, что не нужно ее трогать, а если кто-то все же решится, то пусть будет готов к отдаче, ведь сказать ей всегда есть что. Она также отмечает, что у нее очень хорошо развита сила мысли, а потому все те люди, которые сделали ей что-то плохое, потом сильно об этом жалели, так как судьба их наказывала «вдоль и поперек».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:53

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