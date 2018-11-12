Александра Черно опубликовала компромат на популярного блогера Елену Санжаровскую

«Мой сын был наркоманом, я психически больная, и все это оправдывает то, что Жирно не хочет худеть. Рада за Александру — она нашла поддержку в лице моего убиенного бывшего мужа. Только не поняла, зачем #жирболь пост свой с этой перепиской удалила? Стало стыдно? Не верю», - написала блогер.

«Она такой человек. На больных обижаться нельзя. Только вот как сделать так, чтоб она от меня отвалила?», - в отчаянии поинтересовалась Черно у своих подписчиков, которые после опубликованного компромата обрушились на нее с критикой, отметив, что она поступила очень низко.





На своей странице в социальной сети Instagram девушка опубликовала компромат на обидчицу. Благодаря бывшему мужу Елены Саша узнала, что женщина стоит на учете в психиатрическом диспансере по причине шизофрении, а также была судима за заказное убийство.Правда через несколько часов Черно пост удалила, видимо, сочтя его слишком смелым, однако Санжаровская успела его увидеть и скопировать на свою страницу, дабы подписчики также имели возможность с ним ознакомиться. Кроме того, она сопроводила скриншот издевательским текстом, вновь обвинив участницу телестройки в нежелании худеть.Ответ Саши не заставил себя долго ждать, и в микроблоге она постаралась спокойно аргументировать свое поведение. В частности, девушка призналась, что до прихода на реалити-шоу знать не знала, кто такая Елена Санжаровская, поэтому первой на оскорбления перешла именно она.Причем пышнотелая красавица могла бы закрыть глаза, если бы оскорбления сыпались лишь в ее сторону, но неугомонная женщина льет грязь на всю ее семью, друзей, и даже стилисту иногда достается несколько нелестных отзывов.Однако участница «Дома-2» считает, что по-настоящему низко поступает именно Елена, когда проходится по ее внешности, обзывает последними словами ее семью и называет Иосифа Оганесяна гомосексуалистом.Кроме того, Саша предупреждает, что не нужно ее трогать, а если кто-то все же решится, то пусть будет готов к отдаче, ведь сказать ей всегда есть что. Она также отмечает, что у нее очень хорошо развита сила мысли, а потому все те люди, которые сделали ей что-то плохое, потом сильно об этом жалели, так как судьба их наказывала «вдоль и поперек».