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Александр Васильев рассказал о своей встрече с Лилей Брик в Instagram

Поклонники ведущего “Модного приговора” были заинтригованы новым постом в Instagram, который был посвящен 127-летию со дня рождения музы Владимира Маяковского. Александр Васильев рассказал о своей встрече с Лилей Брик в юности, когда он посетил столичный музей изобразительных искусств.
Александр Васильев рассказал о своей встрече с Лилей Брик в Instagram

Знаменитость тогда увидел невысокую сутулую женщину, лицо которой немного напоминало куклу. Тонкие рыжие волосы Лили Брик были заплетены в косу, но на пальцах сверкали дорогие кольца, а плечи украсила шаль с длинной бахромой.

Тогда все посетители долго провожали взглядами легендарную личность, а Александр Васильев потом подружился с ее пасынком Василием Катаняном, а также бывал в доме возлюбленной поэта, оценив богатое убранство и редкие картины художников. Пользователи сетей высказали разное мнение по поводу женщины, ставшей злым роком для Маяковского и предположительно сотрудничавшей с НКВД.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00

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