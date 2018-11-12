Great Wall начал поставлять флагманские новые пикапы Wingle 7
Китайский известный автопроизводитель Great Wall приступил к поставкам в дилерские центры флагманских новых пикапов версии Wingle 7. Новые транспортные средства начнут продавать в конце ноября.
Серийную версию авто Wingle 7 публично презентуют в конце сентября. Данный пикап является самым большим в линейке бренда. Транспортное средство сопоставимо по габаритам с японской версией Toyota Hilux. В базовой версии модель обладает следующими габаритами: 5095х1800х1760 мм. Длина колёсной базы составит 3 050 мм. При этом длина «вытянутой» версии достигает 5395 мм. Межосевое расстояние составляет 3350 мм. Флагманский китайский пикап расценивается от 864 тысяч рублей.
Накануне стало известно, что компания Mazda презентовала новейшую современную версию кросса Mazda СХ-5 с 2,5-литровым мотором на 250 л.с.
Серийную версию авто Wingle 7 публично презентуют в конце сентября. Данный пикап является самым большим в линейке бренда. Транспортное средство сопоставимо по габаритам с японской версией Toyota Hilux. В базовой версии модель обладает следующими габаритами: 5095х1800х1760 мм. Длина колёсной базы составит 3 050 мм. При этом длина «вытянутой» версии достигает 5395 мм. Межосевое расстояние составляет 3350 мм. Флагманский китайский пикап расценивается от 864 тысяч рублей.
Накануне стало известно, что компания Mazda презентовала новейшую современную версию кросса Mazda СХ-5 с 2,5-литровым мотором на 250 л.с.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00