АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Great Wall начал поставлять флагманские новые пикапы Wingle 7

Китайский известный автопроизводитель Great Wall приступил к поставкам в дилерские центры флагманских новых пикапов версии Wingle 7. Новые транспортные средства начнут продавать в конце ноября.

Great Wall начал поставлять флагманские новые пикапы Wingle 7


Серийную версию авто Wingle 7 публично презентуют в конце сентября. Данный пикап является самым большим в линейке бренда. Транспортное средство сопоставимо по габаритам с японской версией Toyota Hilux. В базовой версии модель обладает следующими габаритами: 5095х1800х1760 мм. Длина колёсной базы составит 3 050 мм. При этом длина «вытянутой» версии достигает 5395 мм. Межосевое расстояние составляет 3350 мм. Флагманский китайский пикап расценивается от 864 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что компания Mazda презентовала новейшую современную версию кросса Mazda СХ-5 с 2,5-литровым мотором на 250 л.с.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Great Wall начал поставлять флагманские новые
Mazda презентовала новый современный кросс Mazda
В Великобритании дешевеют новые автомобили
Suzuki разработала специальную серию Ignis Ginza
Эксперты представили список самых экономичных
В России на 30 000 – 80 000 рублей подорожали
Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы
ЖСК окружает Южное Бутово «средневековыми
Международный день энергосбережения «Балтика»
Эннио Морриконе в интервью резко высказался о
Новый памятник в Москве в форме фаллоса удивил
Вадим Манукян заступился за Аллу Пугачеву после
Куртка Майкла Джексона продана на аукционе
Дарья Мельникова на восьмом месяце беременности
Ученые решили изучить Планету Х после появления
Уфологи: Технологическое развитие облегчит захват
Названы самые распространенные ошибки водителей
Видеоловушки в Китае засняли, как дикие панды
Эксперт рассказал о самых распространенных
Поклонники Задорнова обрушили свой гнев на Андрея
«Лошадь - судьба моя»: Ксения Собчак с юмором
Никита Джигурда показал повзрослевших детей на
На первых дорожных тестах заметили новую версию
Российский футболист Андрей Аршавин объявил о
Анастасия Приходько решила отказаться от интервью
Денис Клявер рассказа о чувствах к отцу Илье
Филипп Киркоров показал в Instagram подросшую
Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам и
Ольга Бузова губит свой организм чрезмерным
К 2019 году iPhone получат ещё большее количество
Просмотреть все новости