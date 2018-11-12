Mazda презентовала новый современный кросс Mazda СХ-5
Представители японской компании Mazda презентовали новый современный кросс Mazda СХ-5. Авто оснащается 4-цилиндровым 2,5-литровым двигателем на 250 лошадиных сил.
Силовой агрегат работает вместе с шестиступенчатой автоматической КПП. На выбор покупателя предлагается передний, а также полный привод. Новый кросс наделили электронной системой G-Vectoring Control Plus, позволяющей значительно улучшить управляемость. Транспортное средство оснащается также перенастроенной подвеской. Салон новой вариации Mazda СХ-5 отделан натуральным деревом, хромированными акцентами, дорогой кожей, которую позаимствовали у версии СХ-9. Транспортное средство получит массу электронных помощников.
Ранее сообщалось, что дизайнер выложил в глобальную сеть несколько эскизов нового автомобиля версии Lada X-Stream.
Силовой агрегат работает вместе с шестиступенчатой автоматической КПП. На выбор покупателя предлагается передний, а также полный привод. Новый кросс наделили электронной системой G-Vectoring Control Plus, позволяющей значительно улучшить управляемость. Транспортное средство оснащается также перенастроенной подвеской. Салон новой вариации Mazda СХ-5 отделан натуральным деревом, хромированными акцентами, дорогой кожей, которую позаимствовали у версии СХ-9. Транспортное средство получит массу электронных помощников.
Ранее сообщалось, что дизайнер выложил в глобальную сеть несколько эскизов нового автомобиля версии Lada X-Stream.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00