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Mazda презентовала новый современный кросс Mazda СХ-5

Представители японской компании Mazda презентовали новый современный кросс Mazda СХ-5. Авто оснащается 4-цилиндровым 2,5-литровым двигателем на 250 лошадиных сил.

Mazda презентовала новый современный кросс Mazda СХ-5


Силовой агрегат работает вместе с шестиступенчатой автоматической КПП. На выбор покупателя предлагается передний, а также полный привод. Новый кросс наделили электронной системой G-Vectoring Control Plus, позволяющей значительно улучшить управляемость. Транспортное средство оснащается также перенастроенной подвеской. Салон новой вариации Mazda СХ-5 отделан натуральным деревом, хромированными акцентами, дорогой кожей, которую позаимствовали у версии СХ-9. Транспортное средство получит массу электронных помощников.

Ранее сообщалось, что дизайнер выложил в глобальную сеть несколько эскизов нового автомобиля версии Lada X-Stream.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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