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В Великобритании дешевеют новые автомобили

В Великобритании начали дешеветь новые автомобили. Крупные британские автомобильные дилеры стали массово снижать расценки на транспортные средства для исключения серьезного возможного падения объема продаж.

В Великобритании дешевеют новые автомобили


Раньше эксперты отмечали, что рынок Великобритании в дальнейшем ждет некоторое снижение спроса на новые транспортные средства. Для исключения наиболее сложных последствий местными дилерскими центрами было объявлено об уменьшении цены на отдельные авто до 7 000 фунтов. Нужно заметить, что уровень продаж новых авто в текущем году в рамках британского рынка достаточно снизился. Но нынешняя разница, которая составляет 7,2%, может в итоге оказаться еще выше в сравнении с 2017 годом.

В данном случае британским автолюбителям открываются хорошие условия для выбора подходящего транспортного средства за более «демократичную» цену.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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