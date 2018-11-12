В Великобритании дешевеют новые автомобили





Раньше эксперты отмечали, что рынок Великобритании в дальнейшем ждет некоторое снижение спроса на новые транспортные средства. Для исключения наиболее сложных последствий местными дилерскими центрами было объявлено об уменьшении цены на отдельные авто до 7 000 фунтов. Нужно заметить, что уровень продаж новых авто в текущем году в рамках британского рынка достаточно снизился. Но нынешняя разница, которая составляет 7,2%, может в итоге оказаться еще выше в сравнении с 2017 годом.В данном случае британским автолюбителям открываются хорошие условия для выбора подходящего транспортного средства за более «демократичную» цену.