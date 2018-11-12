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Suzuki разработала специальную серию Ignis Ginza

Японская компания Suzuki завершила разработку специальной серии Ignis Ginza. Тираж для итальянского рынка в данном случае составил 100 экземпляров авто.

Suzuki разработала специальную серию Ignis Ginza


Новинку назвали в честь одного из самых модных районов в Токио. Разработчики транспортного средства отмечают, что данная модель отличается стильностью, а также максимальной комфортностью. Версия Ignis Ginza в некоторых местах украшена монохромным узором в клеточку. Транспортное средство будет оснащаться большим количеством систем, включая подогрев сидений, а также Apple CarPay. В автомобиле устанавливаются колесные диски, отличающиеся несравненным дизайном.

В автомобиле Ignis Ginza установлен в качестве силового агрегата гибридный мотор SHVS. Данная силовая установка способна выдавать 90 лошадиных сил.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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