Suzuki разработала специальную серию Ignis Ginza





Новинку назвали в честь одного из самых модных районов в Токио. Разработчики транспортного средства отмечают, что данная модель отличается стильностью, а также максимальной комфортностью. Версия Ignis Ginza в некоторых местах украшена монохромным узором в клеточку. Транспортное средство будет оснащаться большим количеством систем, включая подогрев сидений, а также Apple CarPay. В автомобиле устанавливаются колесные диски, отличающиеся несравненным дизайном.В автомобиле Ignis Ginza установлен в качестве силового агрегата гибридный мотор SHVS. Данная силовая установка способна выдавать 90 лошадиных сил.