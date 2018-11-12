Эксперты представили список самых экономичных кроссоверов в России





В Российской Федерации Audi Q7 продают в версии с двигателем на 258 л.с. Расход топлива в данном случае составляет 5,5 л на 100 км пути. В авто устанавливается ограничение скорости в 230 км/час. Версия обладает относительно небольшой стоимостью, при этом имея современный дизайн. Второе место занял Volvo XC90 D4. В авто установлен двухлитровый двигатель на 190 л.с. Авто обладает массой в 2 000 кг. Расход топлива составляет 7,1 л на 100 км. Максимальная скорость машины достигает 205 км/ч.На третьем месте разместился BMW X5. Авто работает на базе двигателя на 231 л.с. Авто на 100 км пути расходует 7,1 л. BMW X5 до 100 км/ч разгоняется за 6 сек.