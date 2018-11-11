Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы





Такие события произошли за полгода, вызвав недоумение у общественности. Первой уволилась, личный секретарь избранницы принца Гарри Саманта Коэн, после которой наступила очередь агента Джины Нелторп-Коуне.Инсайдеры отметили, что ожидание первенца негативно отразилось на характере Маркл, которая стала настоящим “тираном в юбке”. Супруг продолжает потакать ее прихотям, а также занимается поиском нового персонала.