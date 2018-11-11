Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы
Британские СМИ сообщили, что Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы. Многие журналисты предположили, что сотрудница просто не могла выдержать перепады настроения беременной герцогини.
Такие события произошли за полгода, вызвав недоумение у общественности. Первой уволилась, личный секретарь избранницы принца Гарри Саманта Коэн, после которой наступила очередь агента Джины Нелторп-Коуне.
Инсайдеры отметили, что ожидание первенца негативно отразилось на характере Маркл, которая стала настоящим “тираном в юбке”. Супруг продолжает потакать ее прихотям, а также занимается поиском нового персонала.
Такие события произошли за полгода, вызвав недоумение у общественности. Первой уволилась, личный секретарь избранницы принца Гарри Саманта Коэн, после которой наступила очередь агента Джины Нелторп-Коуне.
Инсайдеры отметили, что ожидание первенца негативно отразилось на характере Маркл, которая стала настоящим “тираном в юбке”. Супруг продолжает потакать ее прихотям, а также занимается поиском нового персонала.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00