АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы

Британские СМИ сообщили, что Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы. Многие журналисты предположили, что сотрудница просто не могла выдержать перепады настроения беременной герцогини.
Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы

Такие события произошли за полгода, вызвав недоумение у общественности. Первой уволилась, личный секретарь избранницы принца Гарри Саманта Коэн, после которой наступила очередь агента Джины Нелторп-Коуне.

Инсайдеры отметили, что ожидание первенца негативно отразилось на характере Маркл, которая стала настоящим “тираном в юбке”. Супруг продолжает потакать ее прихотям, а также занимается поиском нового персонала.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России на 30 000 – 80 000 рублей подорожали
Меган Маркл лишилась третьей помощницы Мелиссы
ЖСК окружает Южное Бутово «средневековыми
Международный день энергосбережения «Балтика»
Эннио Морриконе в интервью резко высказался о
Новый памятник в Москве в форме фаллоса удивил
Вадим Манукян заступился за Аллу Пугачеву после
Куртка Майкла Джексона продана на аукционе
Дарья Мельникова на восьмом месяце беременности
Ученые решили изучить Планету Х после появления
Уфологи: Технологическое развитие облегчит захват
Названы самые распространенные ошибки водителей
Видеоловушки в Китае засняли, как дикие панды
Эксперт рассказал о самых распространенных
Поклонники Задорнова обрушили свой гнев на Андрея
«Лошадь - судьба моя»: Ксения Собчак с юмором
Никита Джигурда показал повзрослевших детей на
На первых дорожных тестах заметили новую версию
Российский футболист Андрей Аршавин объявил о
Анастасия Приходько решила отказаться от интервью
Денис Клявер рассказа о чувствах к отцу Илье
Филипп Киркоров показал в Instagram подросшую
Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам и
Ольга Бузова губит свой организм чрезмерным
К 2019 году iPhone получат ещё большее количество
На территории австралийской пустыни исследователи
Анна Седокова в Instagram намекнула на нового
Слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3 испытали
Татьяна Навка в Instagram показала дочь Надежду в
Дочери Алсу дебютировали на первом концерте
Просмотреть все новости