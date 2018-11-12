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В России на 30 000 – 80 000 рублей подорожали Mercedes-Benz E-Klasse

В ноябре в России подорожали транспортные средства Mercedes-Benz E-Klasse на 30 000 – 80 000 рублей. Купе версии Mercedes E-Klasse теперь стоит 3 430 000 – 5 880 000 рублей.

В России на 30 000 – 80 000 рублей подорожали Mercedes-Benz E-Klasse


Кабриолет расценивается от 4 660 000 до 6 280 000 рублей. В Российской Федерации универсал расценивается в 4 290 000 рублей. В начальной комплектации седан расценивается как и прежде в 3 090 000 рублей. Практически все прочие комплектации подорожали. Стоимость топовой вариации составляет 8 040 000 рублей. В августе на отечественном рынке подорожал практически весь модельный ряд бренда Mercedes-Benz, включая также линейку E-Klasse.

В Сети появилась информация, что на первых дорожных тестах была замечена новая версию Mercedes-Benz CLA.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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