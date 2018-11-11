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Эннио Морриконе в интервью резко высказался о Квентине Тарантино

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе в своем интервью для журнала Playboy резко высказался о своем приятеле и коллеге Квентине Тарантино, назвав его «кретином». По его словам, режиссер занимается плагиатом и не способен придумать что-то свое, снимая новую картину.
Эннио Морриконе в интервью резко высказался о Квентине Тарантино

Композитор откровенно рассказал о сотрудничестве с легендарным режиссером. Он утверждает, что Тарантино работает без определенного плана, его поведение импульсивно, а слова не взвешиваются. Довольно часто Морриконе приходилось выполнять работу в короткие сроки, так как его коллега звонил и давал задачу, чуть ли не в последний момент. Безответственные поступки режиссера раздражали дирижера и он отказался с ним работать. Теперь Морриконе называет бывшего коллегу «кретином», а его киноленты «отстоем».

Также композитор считает, что Тарантино не может похвастаться "креативностью", а лишь «перетряхивает старье» и занимается воровством чужих идей. И он не достоин стоять в одном ряду с Билли Уайлдером или Альфредом Хичкоком.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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