Вадим Манукян заступился за Аллу Пугачеву после травли в сетях





В последнее время слухи о слабом здоровье звезды быстро распространяются среди фанатов и недоброжелателей. Многие лица искренне желают артистке здоровья, а завистники сразу находят повод, чтобы очернить ее имя. Эксперт всегда с уважением относился в Алле Пугачевой, подчеркнув, что разговоры о знаменитости просто неуместны.Артистка вынуждена читать негативные сообщения в сетях, испытывая неприятные ощущения. Пользователи согласились с мнением Манукяна, хотя уже задумались о грядущем сольном концерте кумира в новом году.