Дарья Мельникова на восьмом месяце беременности улетела в Израиль





Роды должны состоятся в середине декабря. Актриса к этому времени предполагает вернуться в столицу России и рожать там. Семья в Израиле отметила двойной праздник. Речь идёт о трёх годиках наследника, а также 35-летнем юбилее Смольянинова. Мельникова отметила, что в данной стране они меньше уделяют времени пляжу и больше изучению местных достопримечательностей. Семья на день рождения своего сына решила устроить ему настоящий праздник. Так как ребёнок любит очень рисовать, пара сняла квартиру, в которой стены легко отмываются.По всей видимости, Мельникова не планирует засиживаться долго в декрете. Она в Театре Ермоловой задействована одновременно в нескольких ролях, а также интересных проектах. Пока неизвестно, кто должен родиться у пары.