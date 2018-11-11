Куртка Майкла Джексона продана на аукционе Julien`s Auctions





Куртку, которую певец приобрел специально для своего первого сольного гастрольного тура и оставил на ней свою подпись, оценили в 298 тыс. долларов. Стартовали торги со 100 тысяч.На данном аукционе можно было увидеть электрогитару не менее знаменитого американского музыканта и исполнителя Элвиса Пресли. Количество всех лотов превышало 800 единиц.