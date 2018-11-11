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Куртка Майкла Джексона продана на аукционе Julien`s Auctions

Знаменитая кожаная куртка известного американского певца Майкла Джексона была продана сегодня в аукционном доме Julien`s Auctions (Нью-Йорк, США). Также там было представлено около 800 предметов, принадлежащих легендарным исполнителям.
Куртка Майкла Джексона продана на аукционе Julien`s Auctions

Куртку, которую певец приобрел специально для своего первого сольного гастрольного тура и оставил на ней свою подпись, оценили в 298 тыс. долларов. Стартовали торги со 100 тысяч.

На данном аукционе можно было увидеть электрогитару не менее знаменитого американского музыканта и исполнителя Элвиса Пресли. Количество всех лотов превышало 800 единиц.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:37

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