Ученые решили изучить Планету Х после появления различных аномалий на небе
Ученые перестали сомневаться в существовании загадочного объекта, провоцирующего появление различных аномалий на небе. Они решили изучить Планету Х, заинтересовавшись также ее хвостом из красной космической пыли.
Раньше NASA говорило, что это просто лунное свечение, однако оно было замечено на спутнике 50 лет назад и не отражалось на процессах в атмосфере Земли. Огромный след Нибиру может содержать маслянистую субстанцию, преломляющую солнечные лучи во время заката, после чего небеса приобретают разноцветный оттенок.
Британцы в 2008 году наблюдали за розовыми облаками, а норвежцы были напуганы возникшей синей спиралью. Перед такими событиями китайцы зафиксировали оранжевое небо на камеры, а жители Латинской Америки видели фиолетовый небосвод с багровыми оттенками. Возможно, пыль с небесного тела сбрасывается на Землю, вызывая различные катастрофы и изменение климата.
Раньше NASA говорило, что это просто лунное свечение, однако оно было замечено на спутнике 50 лет назад и не отражалось на процессах в атмосфере Земли. Огромный след Нибиру может содержать маслянистую субстанцию, преломляющую солнечные лучи во время заката, после чего небеса приобретают разноцветный оттенок.
Британцы в 2008 году наблюдали за розовыми облаками, а норвежцы были напуганы возникшей синей спиралью. Перед такими событиями китайцы зафиксировали оранжевое небо на камеры, а жители Латинской Америки видели фиолетовый небосвод с багровыми оттенками. Возможно, пыль с небесного тела сбрасывается на Землю, вызывая различные катастрофы и изменение климата.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00