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Ученые решили изучить Планету Х после появления различных аномалий на небе

Ученые перестали сомневаться в существовании загадочного объекта, провоцирующего появление различных аномалий на небе. Они решили изучить Планету Х, заинтересовавшись также ее хвостом из красной космической пыли.
Ученые решили изучить Планету Х после появления различных аномалий на небе

Раньше NASA говорило, что это просто лунное свечение, однако оно было замечено на спутнике 50 лет назад и не отражалось на процессах в атмосфере Земли. Огромный след Нибиру может содержать маслянистую субстанцию, преломляющую солнечные лучи во время заката, после чего небеса приобретают разноцветный оттенок.

Британцы в 2008 году наблюдали за розовыми облаками, а норвежцы были напуганы возникшей синей спиралью. Перед такими событиями китайцы зафиксировали оранжевое небо на камеры, а жители Латинской Америки видели фиолетовый небосвод с багровыми оттенками. Возможно, пыль с небесного тела сбрасывается на Землю, вызывая различные катастрофы и изменение климата.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00

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