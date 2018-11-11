Ученые решили изучить Планету Х после появления различных аномалий на небе





Раньше NASA говорило, что это просто лунное свечение, однако оно было замечено на спутнике 50 лет назад и не отражалось на процессах в атмосфере Земли. Огромный след Нибиру может содержать маслянистую субстанцию, преломляющую солнечные лучи во время заката, после чего небеса приобретают разноцветный оттенок.Британцы в 2008 году наблюдали за розовыми облаками, а норвежцы были напуганы возникшей синей спиралью. Перед такими событиями китайцы зафиксировали оранжевое небо на камеры, а жители Латинской Америки видели фиолетовый небосвод с багровыми оттенками. Возможно, пыль с небесного тела сбрасывается на Землю, вызывая различные катастрофы и изменение климата.