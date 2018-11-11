АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Уфологи: Технологическое развитие облегчит захват человечества гуманоидами с Нибиру

Начинающий уфолог уверен, что технологическое развитие на Земле способно облегчить ее захват гуманоидами с планеты Нибиру. Автор статьи, опубликованной на портале Reddit, под ником MadFatRedneck сравнил вариант нападения с «блицкригом». Однако большинство пользователей отнеслись к данной теме скептически.
Уфологи: Технологическое развитие облегчит захват человечества гуманоидами с Нибиру

Автор данной идеи заявил, что он является филологом, проживающим в американском штате Флорида. По его мнению, полагаясь на компьютерные технологии, человечество дает пришельцам «зеленый» свет для их колонизации. Специалист вспомнил о беспилотных автомобилях, которые оборудованы сенсорными панелями и датчиками. В будущем такой транспорт можно будет увидеть на многих дорогах мира. Эксперт утверждает, что обитатели Планеты Х могут владеть телепатическими способностями, и с легкостью взломают любую систему искусственного интеллекта.

Владелец ника MadFatRedneck даже сравнил способ захвата территории с теорией «блицкрига». С ее помощью гуманоиды способны сотворить хаос в системах автомобилей. Читатели портала не разделили мнение автора и заподозрили его в неадекватности. Некоторые посоветовали ему начать с себя и перестать пользоваться Интернетом, чтобы не провоцировать приближение ада.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вадим Манукян заступился за Аллу Пугачеву после
Куртка Майкла Джексона продана на аукционе
Дарья Мельникова на восьмом месяце беременности
Ученые решили изучить Планету Х после появления
Уфологи: Технологическое развитие облегчит захват
Названы самые распространенные ошибки водителей
Видеоловушки в Китае засняли, как дикие панды
Эксперт рассказал о самых распространенных
Поклонники Задорнова обрушили свой гнев на Андрея
«Лошадь - судьба моя»: Ксения Собчак с юмором
Никита Джигурда показал повзрослевших детей на
На первых дорожных тестах заметили новую версию
Российский футболист Андрей Аршавин объявил о
Анастасия Приходько решила отказаться от интервью
Денис Клявер рассказа о чувствах к отцу Илье
Филипп Киркоров показал в Instagram подросшую
Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам и
Ольга Бузова губит свой организм чрезмерным
К 2019 году iPhone получат ещё большее количество
На территории австралийской пустыни исследователи
Анна Седокова в Instagram намекнула на нового
Слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3 испытали
Татьяна Навка в Instagram показала дочь Надежду в
Дочери Алсу дебютировали на первом концерте
«Трасса 60» возглавила ТОП-10 фильмов,
Актриса Равшана Куркова закончила участие в
Супруга Задорнова Елена Бомбина обвинила певицу
В России в 2018 году уменьшилось производство
Названы самые распространённые ошибки водителей
Александр Маршал порадует поклонников клипом с
Просмотреть все новости