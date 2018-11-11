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«Лошадь - судьба моя»: Ксения Собчак с юмором отнеслась к желанию сына нарисовать лошадку

С малых лет Платон начал троллить свою звездную маму Ксению Собчак.

Популярная ведущая в Storiеs поделилась видео, в котором засняты разнообразные игры с маленьким сыном Платоном.

«Лошадь - судьба моя»: Ксения Собчак с юмором отнеслась к желанию сына нарисовать лошадку

18 ноября сын звездной ведущей отпразднует свой второй день рождения. Ксения на днях запостила несколько роликов, в которых запечатлены трогательные игры с малышом.

Видно, что Платон растет очень любознательным ребенком и уже старается сам рисовать, но пока практикуется на раскрашивании разных картинок. Молодая мама хвасталась успехами своего сына и тут он попросил помочь нарисовать лошадку.

У девушки просьба вызвала искренний смех, и этот ролик она подписала как – «Лошадка это судьба моя».

«Лошадь - судьба моя»: Ксения Собчак с юмором отнеслась к желанию сына нарисовать лошадку

Малыш, не подозревая, затроллил свою звездную маму, но по ответу Ксении заметно, что она отнеслась к этому с юмором. Около 10 лет назад, каким-то образом к Собчак прицепилось назойливое прозвище «Лошадь». Многие эстрадные артисты и некоторые передачи очень часто использовали это прозвище в своих юмористических посылах.

Но, по прошествии времени над Собчак перестали шутить с припоминанием «Лошади», и совершенно случайно о нем напомнил маленький сын Платон.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:51

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