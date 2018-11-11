Поклонники Задорнова обрушили свой гнев на Андрея Малахова из-за статьи о музе актера
Поклонники продолжают трепетно относиться к творчеству Михаила Задорнова, негативно реагируя на попытки очернить его имя. Они обрушили свой гнев на Андрея Малахова из-за статьи о “музе” актера.
В реальности она затронула тему, которая была озвучена в шоу “Сегодня вечером”. После разоблачения Марины Орловой, “тайной музой” юмориста была названа Татьяна Московина. Вот только ее со звездой связывали рабочие отношения без намека на близость.
Фанатов разъярило желание журналистов копаться в личной жизни кумира, после чего они набросились на Андрея Малахова, считая его виновником произошедшего инцидента. Многие пользователи сетей писали: “ ЗАДОЛБАЛИ! НЕ БЫЛО НИКАКОЙ МУЗЫ! В ТОМ ПЛАНЕ В КАКОМ ВЫ ЭТО ПРЕПОДНОСИТЕ! Малахов передачу утопил в сплетнях и грязи”, после чего просили ведущего оставить артиста в покое.
В реальности она затронула тему, которая была озвучена в шоу “Сегодня вечером”. После разоблачения Марины Орловой, “тайной музой” юмориста была названа Татьяна Московина. Вот только ее со звездой связывали рабочие отношения без намека на близость.
Фанатов разъярило желание журналистов копаться в личной жизни кумира, после чего они набросились на Андрея Малахова, считая его виновником произошедшего инцидента. Многие пользователи сетей писали: “ ЗАДОЛБАЛИ! НЕ БЫЛО НИКАКОЙ МУЗЫ! В ТОМ ПЛАНЕ В КАКОМ ВЫ ЭТО ПРЕПОДНОСИТЕ! Малахов передачу утопил в сплетнях и грязи”, после чего просили ведущего оставить артиста в покое.