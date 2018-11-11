Поклонники Задорнова обрушили свой гнев на Андрея Малахова из-за статьи о музе актера





В реальности она затронула тему, которая была озвучена в шоу “Сегодня вечером”. После разоблачения Марины Орловой, “тайной музой” юмориста была названа Татьяна Московина. Вот только ее со звездой связывали рабочие отношения без намека на близость.Фанатов разъярило желание журналистов копаться в личной жизни кумира, после чего они набросились на Андрея Малахова, считая его виновником произошедшего инцидента. Многие пользователи сетей писали: “ ЗАДОЛБАЛИ! НЕ БЫЛО НИКАКОЙ МУЗЫ! В ТОМ ПЛАНЕ В КАКОМ ВЫ ЭТО ПРЕПОДНОСИТЕ! Малахов передачу утопил в сплетнях и грязи”, после чего просили ведущего оставить артиста в покое.