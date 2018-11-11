АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Названы самые распространенные ошибки водителей при борьбе с похмельем

Экспертами были названы самые распространенные ошибки, которые водители авто допускают в случае борьбы с похмельем. В итоге оказалось, что народные средства, в которые верят многие владельцы авто, не всегда являются эффективными.

Названы самые распространенные ошибки водителей при борьбе с похмельем


Многие автовладельцы хотя бы раз принимали вечером спиртное. Утром вследствие плохого самочувствия большинство людей не могли сесть за руль своего авто. Чтобы взбодриться, а также прийти в себя, владельцы транспортных средств пользовались известными народными премудростями. Холодный душ считался отличным тонизирующим средством. Однако он не может уменьшить в крови концентрацию алкоголя. У данного метода имеется недостаток – сосуды могут из-за спиртного негативно отреагировать на воду. Похмелье не сможет побороть нашатырный спирт. При этом он увеличивает нагрузку на сердце.

Водители авто считают рассол отличным средством для борьбы с наступившей алкогольной интоксикацией. Он помогает в восстановлении солевого баланса, однако не выводит из крови спиртное.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вадим Манукян заступился за Аллу Пугачеву после
Куртка Майкла Джексона продана на аукционе
Дарья Мельникова на восьмом месяце беременности
Ученые решили изучить Планету Х после появления
Уфологи: Технологическое развитие облегчит захват
Названы самые распространенные ошибки водителей
Видеоловушки в Китае засняли, как дикие панды
Эксперт рассказал о самых распространенных
Поклонники Задорнова обрушили свой гнев на Андрея
«Лошадь - судьба моя»: Ксения Собчак с юмором
Никита Джигурда показал повзрослевших детей на
На первых дорожных тестах заметили новую версию
Российский футболист Андрей Аршавин объявил о
Анастасия Приходько решила отказаться от интервью
Денис Клявер рассказа о чувствах к отцу Илье
Филипп Киркоров показал в Instagram подросшую
Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам и
Ольга Бузова губит свой организм чрезмерным
К 2019 году iPhone получат ещё большее количество
На территории австралийской пустыни исследователи
Анна Седокова в Instagram намекнула на нового
Слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3 испытали
Татьяна Навка в Instagram показала дочь Надежду в
Дочери Алсу дебютировали на первом концерте
«Трасса 60» возглавила ТОП-10 фильмов,
Актриса Равшана Куркова закончила участие в
Супруга Задорнова Елена Бомбина обвинила певицу
В России в 2018 году уменьшилось производство
Названы самые распространённые ошибки водителей
Александр Маршал порадует поклонников клипом с
Просмотреть все новости