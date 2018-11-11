Названы самые распространенные ошибки водителей при борьбе с похмельем





Многие автовладельцы хотя бы раз принимали вечером спиртное. Утром вследствие плохого самочувствия большинство людей не могли сесть за руль своего авто. Чтобы взбодриться, а также прийти в себя, владельцы транспортных средств пользовались известными народными премудростями. Холодный душ считался отличным тонизирующим средством. Однако он не может уменьшить в крови концентрацию алкоголя. У данного метода имеется недостаток – сосуды могут из-за спиртного негативно отреагировать на воду. Похмелье не сможет побороть нашатырный спирт. При этом он увеличивает нагрузку на сердце.Водители авто считают рассол отличным средством для борьбы с наступившей алкогольной интоксикацией. Он помогает в восстановлении солевого баланса, однако не выводит из крови спиртное.