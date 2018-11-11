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Эксперт рассказал о самых распространенных психологических заблуждениях

Эксперт назвал самые распространенные психологические заблуждения. Преподаватель психологии с сорокалетним стажем рассказал про стереотипы, с которыми чаще всего ему приходиться сталкивается в своей деятельности.

Эксперт рассказал о самых распространенных психологических заблуждениях


Специалист отметил, что неправильное видение ситуации иногда сильно влияет на качество жизни. Некоторые думают, что стиль обучения позволяет лучше закрепить материал. Это на самом деле не имеет принципиального значения. Исследования показали, что проводимые IQ тесты не определяют уровень интеллекта, потому что речь идет в данном случае о познавательном профиле. Подвергается также сомнению безошибочность полиграфа. Вероятность неправильного определения этого устройства составляет примерно 25%. Люди часто оправдываются, что природа не дает им измениться. На самом деле - человеку многое под силу. Неверным является также представление, что мозг человека работает в хранении воспоминаний, как компьютер. В данном случае постоянно проводится реконструкция опыта. В свою очередь шизофрения в себя включает такие симптомы, как психоз и неупорядоченное мышление. Её нельзя определять, как восприятие людьми нескольких личностей. Человек неправильно воспринимает процесс установления границ. Многие считают это грубостью, а также неуважением к окружающим.

Кризис среднего возраста также является большим стереотипом. По словам экспертов, в жизни не существует такой отправной точки, после которой должны неминуемо начаться проблемы психологического плана.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

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