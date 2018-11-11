Видеоловушки в Китае засняли, как дикие панды пытаются понравиться друг другу

Видеоролик показывает, как два представителя бамбуковых медведей активно показывают друг другу свою симпатию и стараются ее проявить различными способами. Животные совершаю необычные движения, которые можно назвать «медвежьей нежностью».Эксперты отмечают, что подобное свидетельствует об ухаживании медведей друг за другом. А то, что мы смогли, такое редкое зрелище записать на пленку говорит об удаче.