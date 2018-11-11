АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Видеоловушки в Китае засняли, как дикие панды пытаются понравиться друг другу

В одном из китайских заповедников Ганьсу в объектив видеоловушки попали кадры из жизни панд в ночное время суток, где они пытаются понравиться друг другу. Специалисты уверены, что данное поведение характерно для брачных игр животных, и увидеть их большое везение.

Видеоловушки в Китае засняли, как дикие панды пытаются понравиться друг другу

Видеоролик показывает, как два представителя бамбуковых медведей активно показывают друг другу свою симпатию и стараются ее проявить различными способами. Животные совершаю необычные движения, которые можно назвать «медвежьей нежностью».

Эксперты отмечают, что подобное свидетельствует об ухаживании медведей друг за другом. А то, что мы смогли, такое редкое зрелище записать на пленку говорит об удаче.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы самые распространенные ошибки водителей
Видеоловушки в Китае засняли, как дикие панды
Эксперт рассказал о самых распространенных
Поклонники Задорнова обрушили свой гнев на Андрея
«Лошадь - судьба моя»: Ксения Собчак с юмором
Никита Джигурда показал повзрослевших детей на
На первых дорожных тестах заметили новую версию
Российский футболист Андрей Аршавин объявил о
Анастасия Приходько решила отказаться от интервью
Денис Клявер рассказа о чувствах к отцу Илье
Филипп Киркоров показал в Instagram подросшую
Ирина Муравьева дала интервью братьям Верникам и
Ольга Бузова губит свой организм чрезмерным
К 2019 году iPhone получат ещё большее количество
На территории австралийской пустыни исследователи
Анна Седокова в Instagram намекнула на нового
Слайд-механизм смартфона Xiaomi Mi Mix 3 испытали
Татьяна Навка в Instagram показала дочь Надежду в
Дочери Алсу дебютировали на первом концерте
«Трасса 60» возглавила ТОП-10 фильмов,
Актриса Равшана Куркова закончила участие в
Супруга Задорнова Елена Бомбина обвинила певицу
В России в 2018 году уменьшилось производство
Названы самые распространённые ошибки водителей
Александр Маршал порадует поклонников клипом с
Эксперты: Мойка под давлением может уничтожить
Программы по потере веса приносят больше вреда,
Егор Крид отписался от страницы Димы Билана после
Дизайнер выложил в Сеть ряд эскизов нового авто
Мария Кожевникова показала забавный детский
Просмотреть все новости