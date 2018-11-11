Видеоловушки в Китае засняли, как дикие панды пытаются понравиться друг другу
В одном из китайских заповедников Ганьсу в объектив видеоловушки попали кадры из жизни панд в ночное время суток, где они пытаются понравиться друг другу. Специалисты уверены, что данное поведение характерно для брачных игр животных, и увидеть их большое везение.
Видеоролик показывает, как два представителя бамбуковых медведей активно показывают друг другу свою симпатию и стараются ее проявить различными способами. Животные совершаю необычные движения, которые можно назвать «медвежьей нежностью».
Эксперты отмечают, что подобное свидетельствует об ухаживании медведей друг за другом. А то, что мы смогли, такое редкое зрелище записать на пленку говорит об удаче.
Видеоролик показывает, как два представителя бамбуковых медведей активно показывают друг другу свою симпатию и стараются ее проявить различными способами. Животные совершаю необычные движения, которые можно назвать «медвежьей нежностью».
Эксперты отмечают, что подобное свидетельствует об ухаживании медведей друг за другом. А то, что мы смогли, такое редкое зрелище записать на пленку говорит об удаче.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:15