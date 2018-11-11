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Ольга Бузова губит свой организм чрезмерным употреблением сахара

Певица Ольга Бузова изводит свой организм ради многочисленных выступлений и репетиций.

Всем хорошо известно, насколько тяжелы будни эстрадного артиста. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова не исключение.

Ольга Бузова губит свой организм чрезмерным употреблением сахара

Выступая на множестве передач, проводя постоянные репетиции, девушка уже страдает от постоянного недосыпа. Времени на себя у Оли остается катастрофически мало и она не может проводить его за плитой, поэтому питается либо заказами со своего ресторана, либо самолично посещая похожие кафе.

Многочисленные поклонники восторгаются стройностью фигуры Бузовой и задаются вопросом, как же ей удается держать себя в тонусе, при столь активном жизненном ритме. Ведь большинству людей приходится изнурять себя бешеными тренировками и правильным питанием.

Но, артистка случайно дала ответ на эти вопросы, запостив фото подготовленной для нее гримерки на своей странице Instagram. Популярные исполнители имеют специальные райдеры, в которых перечислено все необходимое для проведений мероприятий и Ольга так же обладает подобным списком.

Ольга Бузова губит свой организм чрезмерным употреблением сахара

Как оказалось, для поддержания стройности и жизненных сил Бузова медленно убивает свой организм совсем нездоровым питанием. По фото из гримерки видно, что певицу ожидают масса свежих фруктов и огромное количество разнообразных сладких батончиков от знаменитых производителей.

Получается, что Ольга Бузова просто потребляет фрукты и конфеты, получая огромную дозу сахара, который придает ей нужную энергию для выступлений. Но имея такой рацион, телеведущая рискует уничтожить свой организм.

Ольге комфортно заменять недостаток сна высокими дозами сахара и по этой причине изменений на ее стройной фигуре никаких не происходит. Но, такое питание чревато большими последствиями, вплоть до заболевания сахарным диабетом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:44

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