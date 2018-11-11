Ольга Бузова губит свой организм чрезмерным употреблением сахара
Певица Ольга Бузова изводит свой организм ради многочисленных выступлений и репетиций.
Всем хорошо известно, насколько тяжелы будни эстрадного артиста. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова не исключение.
Выступая на множестве передач, проводя постоянные репетиции, девушка уже страдает от постоянного недосыпа. Времени на себя у Оли остается катастрофически мало и она не может проводить его за плитой, поэтому питается либо заказами со своего ресторана, либо самолично посещая похожие кафе.
Многочисленные поклонники восторгаются стройностью фигуры Бузовой и задаются вопросом, как же ей удается держать себя в тонусе, при столь активном жизненном ритме. Ведь большинству людей приходится изнурять себя бешеными тренировками и правильным питанием.
Но, артистка случайно дала ответ на эти вопросы, запостив фото подготовленной для нее гримерки на своей странице Instagram. Популярные исполнители имеют специальные райдеры, в которых перечислено все необходимое для проведений мероприятий и Ольга так же обладает подобным списком.
Как оказалось, для поддержания стройности и жизненных сил Бузова медленно убивает свой организм совсем нездоровым питанием. По фото из гримерки видно, что певицу ожидают масса свежих фруктов и огромное количество разнообразных сладких батончиков от знаменитых производителей.
Получается, что Ольга Бузова просто потребляет фрукты и конфеты, получая огромную дозу сахара, который придает ей нужную энергию для выступлений. Но имея такой рацион, телеведущая рискует уничтожить свой организм.
Ольге комфортно заменять недостаток сна высокими дозами сахара и по этой причине изменений на ее стройной фигуре никаких не происходит. Но, такое питание чревато большими последствиями, вплоть до заболевания сахарным диабетом.
Всем хорошо известно, насколько тяжелы будни эстрадного артиста. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова не исключение.
Выступая на множестве передач, проводя постоянные репетиции, девушка уже страдает от постоянного недосыпа. Времени на себя у Оли остается катастрофически мало и она не может проводить его за плитой, поэтому питается либо заказами со своего ресторана, либо самолично посещая похожие кафе.
Многочисленные поклонники восторгаются стройностью фигуры Бузовой и задаются вопросом, как же ей удается держать себя в тонусе, при столь активном жизненном ритме. Ведь большинству людей приходится изнурять себя бешеными тренировками и правильным питанием.
Но, артистка случайно дала ответ на эти вопросы, запостив фото подготовленной для нее гримерки на своей странице Instagram. Популярные исполнители имеют специальные райдеры, в которых перечислено все необходимое для проведений мероприятий и Ольга так же обладает подобным списком.
Как оказалось, для поддержания стройности и жизненных сил Бузова медленно убивает свой организм совсем нездоровым питанием. По фото из гримерки видно, что певицу ожидают масса свежих фруктов и огромное количество разнообразных сладких батончиков от знаменитых производителей.
Получается, что Ольга Бузова просто потребляет фрукты и конфеты, получая огромную дозу сахара, который придает ей нужную энергию для выступлений. Но имея такой рацион, телеведущая рискует уничтожить свой организм.
Ольге комфортно заменять недостаток сна высокими дозами сахара и по этой причине изменений на ее стройной фигуре никаких не происходит. Но, такое питание чревато большими последствиями, вплоть до заболевания сахарным диабетом.