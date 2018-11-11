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Никита Джигурда показал повзрослевших детей на вершине горы Аркашон

Знаменитый российский певец и актер Никита Джигурда показал своих повзрослевших детей, которые вместе с ним взбирались на французскую гору Аркашон. Поклонник артиста заметили сходство кумира с дочерью и сыном.
Никита Джигурда показал повзрослевших детей на вершине горы Аркашон

Никита Джигурда в своем блоге Instagram опубликовал видеоролик, где можно увидеть его детей на высшей точке песчаной горы Аркашон. По словам дочери актера, на подъем семья потратила 2 часа. Теперь она хочет отдохнуть, прежде чем начинать спуск вниз.

Читатели блога Джигурды заметили, что его наследники очень выросли и очень похожи на него. За короткий отрезок времени публикацию посмотрели около 5000 человек.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:47

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