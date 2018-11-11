Никита Джигурда показал повзрослевших детей на вершине горы Аркашон

Никита Джигурда в своем блоге Instagram опубликовал видеоролик, где можно увидеть его детей на высшей точке песчаной горы Аркашон. По словам дочери актера, на подъем семья потратила 2 часа. Теперь она хочет отдохнуть, прежде чем начинать спуск вниз.Читатели блога Джигурды заметили, что его наследники очень выросли и очень похожи на него. За короткий отрезок времени публикацию посмотрели около 5000 человек.